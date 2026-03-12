onedio
ABD’de Sinagog Saldırısı: Polis Halkı Bölgeden Uzak Durması İçin Uyardı

ABD’de Sinagog Saldırısı: Polis Halkı Bölgeden Uzak Durması İçin Uyardı

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.03.2026 - 21:19

ABD’nin Michigan eyaletinde bulunan Temple Israel Sinagogu’na saldırı düzenlendi. Polis yetkilileri, olayda yaralanan veya hayatını kaybeden olmadığını açıklarken, şüphelinin yakalanması için operasyonun sürdüğünü duyurdu. Michigan Eyalet Polisi, halka bölgeden uzak durmaları yönünde çağrı yaptı.

ABD’de yaşanan sinagog saldırısı haberlere son dakika olarak düştü.

ABD’de yaşanan sinagog saldırısı haberlere son dakika olarak düştü.

Bir şüpheli, Michigan’daki West Bloomfield kentindeki Temple Israel Sinagogu’na aracıyla çarptı ve araç alev aldı. Araçtan inen şüpheli, çevreye rastgele ateş etmeye başladı.

Oakland Bölge Şerifi Michael Bouchard, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını belirterek, şüphelinin hâlâ yakalanmadığını söyledi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, 'FBI personeli, Michigan’daki ortaklarıyla birlikte olay yerinde ve Michigan’ın West Bloomfield bölgesindeki Temple Israel Sinagogu’nda meydana gelen araçlı ve silahlı saldırı olayına müdahale ediyor' dedi.

Michigan Eyalet Polisi, saldırının ardından yaptığı uyarıda halktan bölgeden uzak durmalarını isteyerek, 'Ekipler ayrıca bölgedeki diğer ibadet yerlerinde de devriyeleri artırıyor' dedi.

