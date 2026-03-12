FIFA Tarafından Barış Ödülü Verilen Trump, İran'a Dünya Kupası'na "Gelmeyin" Dedi
ABD Başkanı Donald Trump, 2026 Dünya Kupası öncesinde İran’ın turnuvadan gönüllü olarak çekilmesini tavsiye etti. Trump, takımın karşılanacağını ancak katılımın şu koşullarda riskli olduğunu belirtti.
Perşembe günü Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, “İran milli futbol takımı Dünya Kupası’na katılabilir, ancak kendi güvenlikleri ve yaşamları açısından şu anda orada olmaları uygun değil” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Infantino, Trump'tan adeta izin istemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İran, kupaya katılmayacağını açıklamıştı.
FIFA'nın barış ödüllü başkanı Trump, "İran'a gelmeyin" uyarısı yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın