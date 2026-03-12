onedio
FIFA Tarafından Barış Ödülü Verilen Trump, İran'a Dünya Kupası'na "Gelmeyin" Dedi

FIFA Tarafından Barış Ödülü Verilen Trump, İran'a Dünya Kupası'na "Gelmeyin" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.03.2026 - 19:40

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 Dünya Kupası öncesinde İran’ın turnuvadan gönüllü olarak çekilmesini tavsiye etti. Trump, takımın karşılanacağını ancak katılımın şu koşullarda riskli olduğunu belirtti.

Perşembe günü Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, “İran milli futbol takımı Dünya Kupası’na katılabilir, ancak kendi güvenlikleri ve yaşamları açısından şu anda orada olmaları uygun değil” ifadelerini kullandı.

Infantino, Trump'tan adeta izin istemişti.

Infantino, Trump'tan adeta izin istemişti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran Milli Takımı’nın turnuvaya katılımını Donald Trump ile görüştüklerini açıkladı.

Görüşmenin ardından konuşan Infantino, Trump’ın İran takımının ABD’deki turnuvaya davetli olduğunu vurguladığını belirterek, “FIFA Dünya Kupası gibi etkinlikler, insanları bir araya getirmek için her zamankinden daha fazla önem taşıyor” dedi.

İran, kupaya katılmayacağını açıklamıştı.

İran, kupaya katılmayacağını açıklamıştı.

İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, İran’ın FIFA Dünya Kupası’na katılamayacağını açıkladı.

Devlet televizyonuna konuşan Donyamali, ABD’yi kast ederek, “Bu yozlaşmış rejimin liderimizi suikast ile öldürdüğünü göz önünde bulundurarak, hiçbir koşulda Dünya Kupası’na katılamayız” dedi.

Bu yılki turnuvaya ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliği yapacak; İran’ın grup maçlarının tamamı Amerikan şehirlerinde oynanacaktı. Donyamali, İran’da çocukların güvende olmadığını, ülkeye sekiz ila dokuz ay boyunca iki savaş dayatıldığını ve binlerce insanın öldüğünü belirterek, “İran Dünya Kupası’na katılmayacak. Katılmamız mümkün değil” ifadelerini kullandı.

FIFA'nın barış ödüllü başkanı Trump, "İran'a gelmeyin" uyarısı yaptı.

FIFA'nın barış ödüllü başkanı Trump, "İran'a gelmeyin" uyarısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 Dünya Kupası öncesinde İran’ın turnuvadan gönüllü olarak çekilmesini tavsiye etti. Trump, takımın karşılanacağını ancak katılımın şu koşullarda riskli olduğunu belirtti.

Perşembe günü Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, “İran milli futbol takımı Dünya Kupası’na katılabilir, ancak kendi güvenlikleri ve yaşamları açısından şu anda orada olmaları uygun değil” ifadelerini kullandı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
