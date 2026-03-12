FIFA Tarafından Barış Ödülü Verilen Trump, İran'a Dünya Kupası'na "Gelmeyin" Dedi

İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, İran’ın FIFA Dünya Kupası’na katılamayacağını açıkladı.

Devlet televizyonuna konuşan Donyamali, ABD’yi kast ederek, “Bu yozlaşmış rejimin liderimizi suikast ile öldürdüğünü göz önünde bulundurarak, hiçbir koşulda Dünya Kupası’na katılamayız” dedi.

Bu yılki turnuvaya ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliği yapacak; İran’ın grup maçlarının tamamı Amerikan şehirlerinde oynanacaktı. Donyamali, İran’da çocukların güvende olmadığını, ülkeye sekiz ila dokuz ay boyunca iki savaş dayatıldığını ve binlerce insanın öldüğünü belirterek, “İran Dünya Kupası’na katılmayacak. Katılmamız mümkün değil” ifadelerini kullandı.