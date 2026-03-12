Audi, Amiral Gemisi Denecek A8 Modeliyle Vedalaştı, Artık Üretilmeyecek

Audi’nin 1994’ten bu yana amiral gemisi konumunda olan ve lüks segmentte Mercedes S-Serisi ile BMW 7 Serisi’nin güçlü rakiplerinden biri olan A8, üretim ömrünün sonuna geldi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2017’te piyasaya çıkan mevcut nesil için dünya genelindeki sipariş alımları resmen durduruldu.