Audi, Amiral Gemisi Denecek A8 Modeliyle Vedalaştı, Artık Üretilmeyecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.03.2026 - 21:57

Alman otomobil üreticisi Audi, lüks segmentteki amiral gemisi A8 için siparişleri resmen kapattı. Mevcut stratejiye göre, A8’in yerini 2026 sonunda tanıtılacak yeni model alacak.

Sipariş alımları durdu.

Audi’nin 1994’ten bu yana amiral gemisi konumunda olan ve lüks segmentte Mercedes S-Serisi ile BMW 7 Serisi’nin güçlü rakiplerinden biri olan A8, üretim ömrünün sonuna geldi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2017’te piyasaya çıkan mevcut nesil için dünya genelindeki sipariş alımları resmen durduruldu.

A8 gidecek SUV araç gelecek.

Audi’nin aldığı bu karar, markanın model hiyerarşisinde önemli bir değişikliğe gittiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Planlamalara göre, A8’in doğrudan yerini alacak yeni bir sedan geliştirilmedi. Bunun yerine, markanın “amiral gemisi” unvanı, 2026’nın son çeyreğinde tanıtılması beklenen ve lüks SUV segmentinde konumlanacak yeni Q9 modeline geçecek.

Tasarım dili farklılaştı.

Audi’nin aldığı bu karar, markanın model hiyerarşisinde önemli bir değişikliğe gittiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Planlamalara göre, A8’in doğrudan yerini alacak yeni bir sedan geliştirilmedi. Bunun yerine, markanın “amiral gemisi” unvanı, 2026’nın son çeyreğinde tanıtılması beklenen ve lüks SUV segmentinde konumlanacak yeni Q9 modeline geçecek.

