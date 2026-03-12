Audi, Amiral Gemisi Denecek A8 Modeliyle Vedalaştı, Artık Üretilmeyecek
Alman otomobil üreticisi Audi, lüks segmentteki amiral gemisi A8 için siparişleri resmen kapattı. Mevcut stratejiye göre, A8’in yerini 2026 sonunda tanıtılacak yeni model alacak.
Sipariş alımları durdu.
A8 gidecek SUV araç gelecek.
Tasarım dili farklılaştı.
