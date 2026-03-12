Bu Testi Yalnızca Gerçek Angel’lar Bitirebilecek!

Onu sadece 'Boom Clap' ile tanıyanlar da var, lime yeşili bir albüm kapağıyla hayatının en 'Brat' yazını geçirenler de onu buradan tanıyor. Ama gerçek melekler (Angels) bilir ki Charli'nin dünyası sadece hit şarkılardan ibaret değil.

'Brat Summer' bitti ama bizim enerjimiz bitmedi! Charli xcx hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Kendine 'Angel' diyorsan bu soruları sektirmeden geçmen lazım!