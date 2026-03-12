Bu Testi Yalnızca Gerçek Angel’lar Bitirebilecek!
Onu sadece 'Boom Clap' ile tanıyanlar da var, lime yeşili bir albüm kapağıyla hayatının en 'Brat' yazını geçirenler de onu buradan tanıyor. Ama gerçek melekler (Angels) bilir ki Charli'nin dünyası sadece hit şarkılardan ibaret değil.
'Brat Summer' bitti ama bizim enerjimiz bitmedi! Charli xcx hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Kendine 'Angel' diyorsan bu soruları sektirmeden geçmen lazım!
Söyle bakalım, Charli xcx sahne adını hangi platformdan almıştı?
Basitti! "brat" albümünün o meşhur lime yeşili tonunu bulmak için ekip tam kaç farklı yeşil tonu denemişti?
Gerçek Angel’ların yıllardır gelmesini beklediği ama asla resmi olarak yayınlanmayan o "efsanevi sızıntı" şarkı hangisi diye sorsak?
Devam edelim! Charli, pandemi döneminde bizimle beraber bir albüm hazırlamıştı. O albümü biliyor musun?
Charli'nin müziği renklerle eşleştirmesine neden olan nörolojik durumun adını biliyor musun?
Selena Gomez'in hangi şarkısını Charli xcx yazmıştı? Evet, bu şarkıyı Charli yazdı!
Soluklanman için kolay bir soru: Charli’nin hem soundtrack’ini yaptığı hem de gotik bir atmosfer sunduğu Emerald Fennell filmi hangisi olabilir?
Charli hayranlarına neden "Angels" (Melekler) diyor?
Gerçek bir Angel'sın!
Angel değilsin...
