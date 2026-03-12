Tarım ve Orman Bakanlığı Ürünlerinde Tağşiş Olan Birçok Firmayı İfşa Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit ve tağşiş yaparak insan sağlığı ile oynayan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, son yayınladığı listede marketlerde de kolaylıkla bulunan birçok ürünü ifşa etti. Bakanlığın denetimlerinde sucuk, bal, baharat, lahmacun harcı gibi ürünlerde yapılan tağşiş ortaya çıktı.