Tarım ve Orman Bakanlığı Ürünlerinde Tağşiş Olan Birçok Firmayı İfşa Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.03.2026 - 22:30

Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit ve tağşiş yaparak insan sağlığı ile oynayan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, son yayınladığı listede marketlerde de kolaylıkla bulunan birçok ürünü ifşa etti. Bakanlığın denetimlerinde sucuk, bal, baharat, lahmacun harcı gibi ürünlerde yapılan tağşiş ortaya çıktı.

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni ifşa listesi yayımlandı.

Bakanlığın denetimlerinde bazı sucuk firmalarının ürünlerinde “mekanik ayrılmış kanatlı eti” ve “gıda boyası” gibi uygunsuzluklar tespit edildi.

Bakanlık ayrıca “dana eti” olarak satılan mantı, lahmacun harcı ve çiğ pide harcı gibi ürünlerde kanatlı eti tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın yayımladığı ifşa listesi 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
