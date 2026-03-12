D Media, Akasya Durağı’nın Devam Edeceğini Açıklayan Senarist Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacak
Son haftalarda Akasya Durağı dizisi gündemden düşmüyor. İbrahim Ethem Aşkın adlı senarist, dizinin yeniden çekileceğini duyurmuş, hazırlık sürecinde olduğunu dile getirmişti. Ancak D Media konunun uzamasıyla birlikte nokta koymak istedi ve iddiaları yalanladı. Senaristle ilgili yasal sürece başvuracaklarını duyurdu. Gelin detaylara geçelim…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönemlere damga vuran Akasya Durağı dizisi son günlerin gündemi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
D Media, YouTube hesabı üzerinden konuya açıklık getirdi. 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın