D Media, Akasya Durağı’nın Devam Edeceğini Açıklayan Senarist Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacak

Elif Sude Yenidoğan
12.03.2026 - 23:14

Son haftalarda Akasya Durağı dizisi gündemden düşmüyor. İbrahim Ethem Aşkın adlı senarist, dizinin yeniden çekileceğini duyurmuş, hazırlık sürecinde olduğunu dile getirmişti. Ancak D Media konunun uzamasıyla birlikte nokta koymak istedi ve iddiaları yalanladı. Senaristle ilgili yasal sürece başvuracaklarını duyurdu. Gelin detaylara geçelim…

Bir dönemlere damga vuran Akasya Durağı dizisi son günlerin gündemi.

Kadrosuyla, senaryosuyla akıllarda yer etmeyi başaran yapım biteli yıllar olsa da hala hafızalarda. İbrahim Ethem Aşkın adlı bir senarist de diziyi aslına uygun şekilde yeniden yazdığını ve eylül ayında yayınlanacağı açıklamış, kanallarla ve oyuncularla toplantılar gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

D Media, YouTube hesabı üzerinden konuya açıklık getirdi. 👇

D Media, senarist hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti. İlk yalanlama gazeteci Birsen Altuntaş’tan ardından da dizinin asıl senaristi Resul Ertaş’tan gelmişti. Diziyi yeniden çekeceğini dile getirmeye devam eden İbrahim Ethem Aşkın için son açıklamayı ise D Media yaptı. 

“Kamuoyuna Duyuru…

Hem telefon hem mail yoluyla bir çok izleyicimiz son günlerde gündemi sıkça meşgul eden bir konuyu bize ilettiler. Gelen şikayetler üzerine yapım grubu olarak gerekli incelemeleri yaptık.

Bir sosyal medya uygulamasında kendisini senarist diye tanıtan bir kişi, izleyicimizin manevi duygularıyla açıkça oynadığını tespit ettik.

Şirketimizle asla ilişkisi olmayan şahıs, markamızı ve marka grubuna bağlı bazı içerikler hakkında yalan beyan verdiğini tespit ettik.

İzleyicimizin bu tür insanlara inanmamalarını önemle rica ederiz. Kendisiyle ilgili şirket avukatlarımız gerekli suç duyurusunu en kısa zamanda yapacaktır…

Akasya Durağı isim ve yayın hakları Erler Film ortaklığında tüm hakları D Media ve Kanal D gruplarına aittir.”

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
