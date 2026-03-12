D Media, Akasya Durağı’nın Devam Edeceğini Açıklayan Senarist Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacak

D Media, senarist hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti. İlk yalanlama gazeteci Birsen Altuntaş’tan ardından da dizinin asıl senaristi Resul Ertaş’tan gelmişti. Diziyi yeniden çekeceğini dile getirmeye devam eden İbrahim Ethem Aşkın için son açıklamayı ise D Media yaptı.

“Kamuoyuna Duyuru…

Hem telefon hem mail yoluyla bir çok izleyicimiz son günlerde gündemi sıkça meşgul eden bir konuyu bize ilettiler. Gelen şikayetler üzerine yapım grubu olarak gerekli incelemeleri yaptık.

Bir sosyal medya uygulamasında kendisini senarist diye tanıtan bir kişi, izleyicimizin manevi duygularıyla açıkça oynadığını tespit ettik.

Şirketimizle asla ilişkisi olmayan şahıs, markamızı ve marka grubuna bağlı bazı içerikler hakkında yalan beyan verdiğini tespit ettik.

İzleyicimizin bu tür insanlara inanmamalarını önemle rica ederiz. Kendisiyle ilgili şirket avukatlarımız gerekli suç duyurusunu en kısa zamanda yapacaktır…

Akasya Durağı isim ve yayın hakları Erler Film ortaklığında tüm hakları D Media ve Kanal D gruplarına aittir.”