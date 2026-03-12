onedio
Yılmaz Erdoğan’ın Veda Konuşmasından Ozan Akbaba’nın Bölüm Başı Aldığı Ücrete TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Yılmaz Erdoğan’ın Veda Konuşmasından Ozan Akbaba’nın Bölüm Başı Aldığı Ücrete TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
12.03.2026 - 20:59

12 Mart Perşembe günü televizyon dünyasında yine yoğun bir gündem yaşandı. Gün boyunca yayınlanan programların yanı sıra setlerden gelen gelişmeler de dikkat çekti. Yeni bölümlerin ardından reyting sonuçları konuşulurken dizilerden paylaşılan sahneler sosyal medyada hızla yayıldı. Kamera arkasında yaşanan gelişmeler ve oyuncularla ilgili kulis bilgileri izleyicilerin ilgisini çekti. Ekranlarda süren rekabet devam ederken yapım ekiplerinin yeni bölüm hazırlıkları da gündemde yer aldı. Kadrolarda yaşanan değişimler ve açıklanan yeni projeler günün öne çıkan konuları arasında yer aldı. 12 Mart Perşembe günü televizyon dünyasında konuşulan başlıkları sizler için derledik.

Türk televizyon tarihinin eski dizileri son dönemde yeniden konuşulmaya başladı.

Anne, baba ve çocuk ilişkileri sade bir anlatımla işleniyordu. Aile içindeki küçük tartışmalar ve günlük konuşmalar izleyiciye tanıdık geliyordu. Bu nedenle birçok kişi o dönem dizilerinin samimiyetini özlediğini söylüyor. Günümüzdeki diziler ise daha farklı hikayelere odaklanıyor. Büyük entrikalar ve karmaşık olay örgüleri sıkça kullanılıyor. Bu durum bazı izleyicilere göre eski dizilerin doğallığını geride bırakmış durumda. Sosyal medyada paylaşılan eski dizi fotoğrafları da bu tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

Hasibe Eren son dönemde televizyon ekranlarında komedi dizilerinin azalması hakkında konuştu.

Oyuncu bu durumun yalnızca tercih meselesi olmadığını söyledi. Televizyon sisteminin değişmesinin komedi üretimini zorlaştıran bir unsur olarak görüldüğünü anlattı. Hasibe Eren’e göre en büyük sorun bölüm süreleri. Günümüzde dizilerin ortalama süresi 150 ile 160 dakika arasında değişiyor. Bu kadar uzun bir bölüm süresinin de komedi için uygun olmadığını ifade etti. 

“Bu kurallar değişmediği sürece televizyonda komedi dizisi olamaz. Çünkü 160 dakika sürebilecek bir komedi dizisi yok. Onu yazabilecek yazar da yok.”

Doktor Başka Hayatta henüz ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Dizide dahiliye uzmanı olarak yer alan Sıla Türkoğlu, yeni bölümün reklamı için esprili bir üslup tercih edince sevenlerini güldürmeyi başardı. Ünlü oyuncu, yeni bölüm fragmanını “pazara inş nöbet koymazlar da Doktor Başka Hayatta izleriz” notuyla paylaştı. Dizisever X kullanıcıları hemen paylaşımı alıntılayarak “kaliteli mizah yapan ünlü”, “hem komik hem güzel olunca kızlar” gibi yorumlar yazdı.

Nihat Hatipoğlu'na son dönemin en popüler manifest yöntemi olan "777" soruldu.

İftar ve sahur programlarıyla ekrana gelen Nihat Hatipoğlu'na hem ekran başındaki seyirci hem de stüdyoya gelen izleyiciler merak ettiklerini sorarken yeni bölümde Medine Aydın isimli bir seyirci son döneme damga vuran manifestleme yöntemi olan 777'yi sordu. 

'Bazı kişiler sayılarla manifest yapıyor. Günahı var mı?' sorusunu soran seyirciye Hatipoğlu, '777 uğurlu sayı mı? Onun yerine 'bismillahirrahmanirrahim, euzu billahi mineşşeytanirracim' denmesi çok daha kıymetli olur. Bunu ciddiye alın, başka şeyleri ciddiye almayın' dedi.

Sezon ortasında yayınlanan Yeraltı, buna rağmen muazzam bir reyting başarısı elde etti.

Yeni bölümleri YouTube'da yayınlanan Yeraltı'nın en yüksek izlenmesi 34 milyon olurken en az izlenme 20 milyon görüntülenmeyle geçtiğimiz hafta yayınlanan bölüm oldu.

NOW'ın sezon ortasında yayınlanan yeni dizisi Doktor Başka Hayatta son derece olumlu yorumlar aldı.

İlk bölümü NOW'ın ardından Disney Plus'ta yayınlanan Doktor Başka Hayatta, ilk haftasında Disney Plus'ın Top 10 listesine girdi. Doktor Başka Hayatta, Disney'de diziler arasında en çok izlenen yapım oldu.

Kızılcık Şerbeti'ne 4. sezonda dahil olan Erkan Avcı, dizi hakkında konuştu.

4. sezona Firaz'ın akrabası Asil olarak dahil olan Erkan Avcı, kısa sürede dizinin en sevilen karakterlerinin başında yer almaya başladı. Zamanla Nursema'ya karşı hisler besleyen Asil'in neler yaşayacağı merak edilirken Erkan Avcı bu konuyu Saba Tümer'de konuştu. Nursema'yla kavuşup kavuşmayacağı konusunda 'İnanılmaz bir çekim olduğu aşikar aralarında. Her bölüm gelince 'Okudun mu?' diye birbirimizi arıyoruz. Olmazlık yoluna soktular ama çok da seviyoruz onu açıkçası' dedi.

2017-2019 yılları arasında yayınlanan İstanbullu Gelin efsane dizilerimiz arasındaki yerini almıştı.

Dizinin başrollerinden Aslı Enver ve dizinin yönetmeni Zeynep Günay, 7 yıl sonra bir araya geldi. İzleyiciyi böylesine etkileyen bir hikayeye dokunan iki kadının yıllar sonra bir araya gelmesi heyecan uyandırdı. Aslı Enver'in Zeynep Günay'a sürpriz yaptığı öğrenildi.

Ozan Akbaba'nın Uzak Şehir’de bölüm başı ücretinin belli olduğu iddia edildi.

Dizide Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın bölüm başı 1.600.000 TL kazandığı iddia edildi. Ancak Gazete Magazin, geçtiğimiz yılın sonunda Ozan Akbaba'nın bölüm başı 1.500.000 TL aldığını açıklamıştı. Sinem Ünsal'ın da aynı ücreti aldığı biliniyordu.

Özellikle ilk sezonuyla fırtına gibi esen İnci Taneleri ekranlara veda ediyor.

Yılmaz Erdoğan ekibe veda konuşmasında “Gururla kederin böyle birbirine girdiği bir şey çok az yaşadım. Bütün çekim süreci, her şeyiyle muazzam bir iş oldu. Gerçek ‘İnci Taneleri’ sizsiniz” diyerek veda etmişti.

11 Mart Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Yeraltı ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 11 Mart Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Haftalardır liderlik koltuğunda oturan Yeraltı, yeni bölümüyle muazzam bir yükseliş yaşadı. Tüm kategorilerde 1 puandan fazla yükseliş yaşayan Yeraltı, rakiplerine 3 puandan fazla fark attı. Eşref Rüya en çok izlenen 2. dizi olurken Kuruluş Orhan hem düşüş hem yükseliş yaşadı.

