Yılmaz Erdoğan’ın Veda Konuşmasından Ozan Akbaba’nın Bölüm Başı Aldığı Ücrete TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
12 Mart Perşembe günü televizyon dünyasında yine yoğun bir gündem yaşandı. Gün boyunca yayınlanan programların yanı sıra setlerden gelen gelişmeler de dikkat çekti. Yeni bölümlerin ardından reyting sonuçları konuşulurken dizilerden paylaşılan sahneler sosyal medyada hızla yayıldı. Kamera arkasında yaşanan gelişmeler ve oyuncularla ilgili kulis bilgileri izleyicilerin ilgisini çekti. Ekranlarda süren rekabet devam ederken yapım ekiplerinin yeni bölüm hazırlıkları da gündemde yer aldı. Kadrolarda yaşanan değişimler ve açıklanan yeni projeler günün öne çıkan konuları arasında yer aldı. 12 Mart Perşembe günü televizyon dünyasında konuşulan başlıkları sizler için derledik.
Türk televizyon tarihinin eski dizileri son dönemde yeniden konuşulmaya başladı.
Hasibe Eren son dönemde televizyon ekranlarında komedi dizilerinin azalması hakkında konuştu.
Doktor Başka Hayatta henüz ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Nihat Hatipoğlu'na son dönemin en popüler manifest yöntemi olan "777" soruldu.
Sezon ortasında yayınlanan Yeraltı, buna rağmen muazzam bir reyting başarısı elde etti.
NOW'ın sezon ortasında yayınlanan yeni dizisi Doktor Başka Hayatta son derece olumlu yorumlar aldı.
Kızılcık Şerbeti'ne 4. sezonda dahil olan Erkan Avcı, dizi hakkında konuştu.
2017-2019 yılları arasında yayınlanan İstanbullu Gelin efsane dizilerimiz arasındaki yerini almıştı.
Ozan Akbaba'nın Uzak Şehir’de bölüm başı ücretinin belli olduğu iddia edildi.
Özellikle ilk sezonuyla fırtına gibi esen İnci Taneleri ekranlara veda ediyor.
11 Mart Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
