Yılmaz Erdoğan’ın Veda Konuşmasından Ozan Akbaba’nın Bölüm Başı Aldığı Ücrete TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Oyuncu bu durumun yalnızca tercih meselesi olmadığını söyledi. Televizyon sisteminin değişmesinin komedi üretimini zorlaştıran bir unsur olarak görüldüğünü anlattı. Hasibe Eren’e göre en büyük sorun bölüm süreleri. Günümüzde dizilerin ortalama süresi 150 ile 160 dakika arasında değişiyor. Bu kadar uzun bir bölüm süresinin de komedi için uygun olmadığını ifade etti.

“Bu kurallar değişmediği sürece televizyonda komedi dizisi olamaz. Çünkü 160 dakika sürebilecek bir komedi dizisi yok. Onu yazabilecek yazar da yok.”