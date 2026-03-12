onedio
Dizinin Cihan'ı Ozan Akbaba'nın Uzak Şehir'den Aldığı Bölüm Başı Ücretle İlgili İddia

Uzak Şehir
Merve Ersoy
12.03.2026 - 12:37

Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir giderek yükselen temposuyla sezonun en çok izlenen iki dizisinden biri olmayı sürdürüyor. Hal böyle olunca da oyuncuların aldıkları ücretler merak ediliyor. Ozan Akbaba'nın bölüm başı ücretinin belli olduğu iddia edildi.

Kaynak: https://x.com/Magazin_Buradaa/status/...
Pazartesi akşamlarının zirvesinin tek hakimi Uzak Şehir izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Taşacak Bu Deniz'le birlikte sezonun en çok izlenen dizisi olmayı başaran Uzak Şehir'de hikaye daha da derinleşiyor. Boran'ın varlığı üstüne bir de Meryem'in geleceğini öğrenen izleyici duruma kızsa da dizide hikayenin nereye varacağı merak ediliyor.

Dizi bu kadar popüler olunca oyuncuların kazançları da merak konusu oluyor.

Dizide Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın bölüm başı 1.600.000 TL kazandığı iddia edildi. Ancak Gazete Magazin, geçtiğimiz yılın sonunda Ozan Akbaba'nın bölüm başı 1.500.000 TL aldığını açıklamıştı. Sinem Ünsal'ın da aynı ücreti aldığı biliniyordu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
