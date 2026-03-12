Dizinin Cihan'ı Ozan Akbaba'nın Uzak Şehir'den Aldığı Bölüm Başı Ücretle İlgili İddia
Kaynak: https://x.com/Magazin_Buradaa/status/...
Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir giderek yükselen temposuyla sezonun en çok izlenen iki dizisinden biri olmayı sürdürüyor. Hal böyle olunca da oyuncuların aldıkları ücretler merak ediliyor. Ozan Akbaba'nın bölüm başı ücretinin belli olduğu iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pazartesi akşamlarının zirvesinin tek hakimi Uzak Şehir izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizi bu kadar popüler olunca oyuncuların kazançları da merak konusu oluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın