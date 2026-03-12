Tyla, Paris Moda Haftası’nda Kıyafet Yerine Dövme Tercih Etti
“Water” şarkısıyla dünya çapında büyük bir çıkış yakalayan Tyla, bu kez Paris Moda Haftası’ndaki sıra dışı görünümüyle gündemde. Ünlü şarkıcı, klasik bir kıyafet giymek yerine vücuduna uygulanan geçici dövme tasarımıyla objektiflerin karşısına çıktı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemin en dikkat çeken genç yıldızlarından biri olan Tyla, müzik dünyasındaki hızlı yükselişiyle adından sıkça söz ettiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kez gündeme gelmesinin sebebi ise Paris Fashion Week kapsamında yaptığı oldukça sıra dışı stil tercihi oldu.
Sınırları zorlayan bu moda tercihi, Paris Moda Haftası’nın en çok konuşulan görünümlerinden biri haline geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın