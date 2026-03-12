onedio
article/comments
Tyla, Paris Moda Haftası’nda Kıyafet Yerine Dövme Tercih Etti

Tyla, Paris Moda Haftası’nda Kıyafet Yerine Dövme Tercih Etti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.03.2026 - 13:52

“Water” şarkısıyla dünya çapında büyük bir çıkış yakalayan Tyla, bu kez Paris Moda Haftası’ndaki sıra dışı görünümüyle gündemde. Ünlü şarkıcı, klasik bir kıyafet giymek yerine vücuduna uygulanan geçici dövme tasarımıyla objektiflerin karşısına çıktı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Son dönemin en dikkat çeken genç yıldızlarından biri olan Tyla, müzik dünyasındaki hızlı yükselişiyle adından sıkça söz ettiriyor.

Son dönemin en dikkat çeken genç yıldızlarından biri olan Tyla, müzik dünyasındaki hızlı yükselişiyle adından sıkça söz ettiriyor.

Özellikle global listeleri altüst eden Water şarkısıyla dünya çapında büyük bir çıkış yakalayan Güney Afrikalı şarkıcı, kısa sürede popüler kültürün en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. 

Kendine özgü tarzı, dans performansları ve cesur sahne kimliğiyle geniş bir hayran kitlesi edinen Tyla, yalnızca müzik kariyeriyle değil moda dünyasındaki iddialı tercihleriyle de sık sık gündeme geliyor.

Bu kez gündeme gelmesinin sebebi ise Paris Fashion Week kapsamında yaptığı oldukça sıra dışı stil tercihi oldu.

Bu kez gündeme gelmesinin sebebi ise Paris Fashion Week kapsamında yaptığı oldukça sıra dışı stil tercihi oldu.

Paris Moda Haftası’nda boy gösteren Tyla, klasik bir kıyafet giymek yerine bambaşka bir yöntem tercih etti. Ünlü şarkıcı, kıyafet görünümü veren geçici bir dövme tasarımıyla objektiflerin karşısına çıktı. 

Vücuduna adeta bir üst parça gibi yerleştirilen bu dövme tasarımı, transparan bir kıyafet hissi yaratacak şekilde hazırlanmıştı. Tyla ayrıca bu ilginç görünümün hazırlanma sürecini de takipçileriyle paylaştı. Geçici dövmenin vücuduna uygulanarak “kıyafet formuna” oturtulduğu anları yayınlayan yıldız isim, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sınırları zorlayan bu moda tercihi, Paris Moda Haftası’nın en çok konuşulan görünümlerinden biri haline geldi.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
