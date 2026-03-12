onedio
46 Yaşına Giren Murat Boz'un Doğum Günü Pastası Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.03.2026 - 14:08

Ünlü şarkıcı Murat Boz, doğum gününü yakın dostlarıyla kutladı. Eğlenceli anların yaşandığı kutlamada ise en çok konuşulan detaylardan biri Sinan Engin ve İbrahim Büyükak’ın yaptırdığı özel tasarım pasta oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, pastanın tasarımı da davetlilerin dikkatini çekti. Buyurun, detaylara birlikte bakalım!

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Murat Boz, yıllardır hem şarkıları hem de televizyon projeleriyle adından söz ettiriyor.

“Janti”, “İltimas”, “Geri Dönüş Olsa” gibi hit parçalarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Boz, aynı zamanda oyunculuk kariyeri ve jüri üyeliği yaptığı yarışma programlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Ünlü isim bu kez ise yeni bir proje ya da sahne performansıyla değil, doğum günü kutlamasıyla konuşulmaya başlandı.

Murat Boz’un doğum günü için bir araya gelen yakın arkadaşları arasında Sinan Engin ve İbrahim Büyükak da vardı.

İkili, ünlü şarkıcı için özel olarak hazırlattıkları tasarım pastayla geceye damga vurdu.

Kutlamada getirilen pasta, hem tasarımı hem de detaylarıyla ilgi çekerken kısa sürede sosyal medyada da konuşulmaya başlandı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
