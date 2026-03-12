46 Yaşına Giren Murat Boz'un Doğum Günü Pastası Dikkat Çekti
Ünlü şarkıcı Murat Boz, doğum gününü yakın dostlarıyla kutladı. Eğlenceli anların yaşandığı kutlamada ise en çok konuşulan detaylardan biri Sinan Engin ve İbrahim Büyükak’ın yaptırdığı özel tasarım pasta oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, pastanın tasarımı da davetlilerin dikkatini çekti. Buyurun, detaylara birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Murat Boz, yıllardır hem şarkıları hem de televizyon projeleriyle adından söz ettiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Murat Boz’un doğum günü için bir araya gelen yakın arkadaşları arasında Sinan Engin ve İbrahim Büyükak da vardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın