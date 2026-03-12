Dünyaca Ünlü Bir Pizza Markası, Pizzaların Tadına Bakacak "Uzman" Arıyor: Maaşı da Epey Dolgun!

Bir yıl boyunca tek sorumluluğunuzun pizza yemek olduğu bir iş ister misiniz? Tabii karşılığında maaş da alacaksınız! Kulağa hiç de fena gelmiyor.

Dünyaca ünlü pizza markası Pizza Hut, bir yıl boyunca pizzaların tadına bakacak 'hamur uzmanı' arıyor. Üstelik bu kişinin maaşı da tam 31.415,92 dolar.

Gelin, ayrıntıları öğrenelim.