Dünyaca Ünlü Bir Pizza Markası, Pizzaların Tadına Bakacak "Uzman" Arıyor: Maaşı da Epey Dolgun!

Dünyaca Ünlü Bir Pizza Markası, Pizzaların Tadına Bakacak "Uzman" Arıyor: Maaşı da Epey Dolgun!

Dilara Bağcı Peker
12.03.2026 - 14:13
12.03.2026 - 14:13

Bir yıl boyunca tek sorumluluğunuzun pizza yemek olduğu bir iş ister misiniz? Tabii karşılığında maaş da alacaksınız! Kulağa hiç de fena gelmiyor.

Dünyaca ünlü pizza markası Pizza Hut, bir yıl boyunca pizzaların tadına bakacak 'hamur uzmanı' arıyor. Üstelik bu kişinin maaşı da tam 31.415,92 dolar.

Gelin, ayrıntıları öğrenelim.

Bir yıl boyunca pizza tadımı yapacak bir kişi aranıyor.

Bir yıl boyunca pizza tadımı yapacak bir kişi aranıyor.

Pizza Hut,  bir yıl boyunca ücretsiz pizza yiyecek birini arıyor! Üstelik şirket, bu pozisyonun maaşını da duyurdu: 31.415,92 dolar. Sayı bir yerden tanıdık geldi mi? Evet, maaş pi sayısının ilk yedi basamağı. Pizza Hut'ın 'Pizza Hamuru Uzmanı' işe alımı, 14 Mart'taki Pi Günü öncesinde gerçekleşecek. 

Pizza hamur uzmanı olarak sizi neler bekliyor?

Şirket, sizden meşhur pizza hamurunun 'koruyucusu ve tanıtıcısı' olmanızı istiyor. Şirketten yapılan açıklama şu şekilde: 'Sadece Pizza Hut'ı sevmeniz yeterli. Hamur yeniliklerimizi tadacak, test edecek ve değerlendireceksiniz.'

Tabii içerik oluşturmaya da hazır olun.

Sözleşmenin detaylarına göre, 31.415,92 dolar maaşınızı alacak ve 'sözleşmede belirtilen sayıda video/paylaşım' yapmanız karşılığında iki adet 260 dolarlık hediye kartı verilecek. Başvuru yapmak için ise markanın yeni çıkardığı Sarımsaklı Parmesanlı Hut Karışımını denemeniz gerekiyor. Ardından bir video çekip, başvuru formunu doldurmanız bekleniyor. 

Başvurular ise aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecek:

  • Yaratıcılık ve Özgünlük (%35)

  • Yemek Tutkusu ve Kişilik (%50)

  • Sosyal Varlık ve Paylaşım Konusunda Rahatlık (%10)

  • Pratik Uygunluk (%5)

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
