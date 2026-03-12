onedio
Tarihi Evin Temelinden 409 Altın Sikke Çıktı: Değeri Yaklaşık 22 Milyon Lira

Tarihi Evin Temelinden 409 Altın Sikke Çıktı: Değeri Yaklaşık 22 Milyon Lira

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.03.2026 - 14:01

Tarihi yapılarda yapılan kazılar zaman zaman şaşırtıcı keşiflere sahne oluyor. Rusya’nın kuzeybatısındaki Torzhok kentinde yürütülen arkeolojik çalışma da tam olarak böyle bir sonuç verdi. Eski evin temelleri incelenirken toprak altında saklı altın sikkeler ortaya çıktı. Üstelik sayı az değil; tam 409 adet. Uzmanlara göre koleksiyonun değeri milyonlarca liraya ulaşabilir.

Kaynak

Kazı sırasında kırık seramik kupanın içinden çıkan yüzlerce altın sikke araştırmacıları şaşırttı.

Kazı sırasında kırık seramik kupanın içinden çıkan yüzlerce altın sikke araştırmacıları şaşırttı.

Rusya Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü ile Tüm Rusya Tarih ve Etnografya Müzesi’nden araştırmacılar, Torzhok kentinde yeni inşaat öncesi yürütülen arkeolojik çalışmada tarihi evin temellerini inceliyordu. İnceleme sırasında temel kısmında açılmış küçük çukur fark edildi. Çukurun içinde ise kırılmış seramik kupa parçaları ve içinden dökülen altın sikkeler vardı.

Söz konusu kap, yerel kaynaklarda 'candyushka' adıyla bilinen sırlı toprak kap türü. Parçalanmış kap içerisinden toplam 409 sikke çıktı. Koleksiyon içinde 387 adet 10 ruble, 10 adet 5 ruble, 10 adet 15 ruble ve iki adet 7,5 ruble değerinde altın para yer alıyor. Sikkelerin basım tarihleri ise 1848 ile 1911 yılları arasına uzanıyor.

Sikkelerin büyük kısmı Rus İmparatorluğu'nun son dönemine ait ve muhtemelen devrim yıllarında saklandı.

Sikkelerin büyük kısmı Rus İmparatorluğu’nun son dönemine ait ve muhtemelen devrim yıllarında saklandı.

Altın paraların büyük bölümü, Rusya’nın son çarı olan II. Nikolay döneminde basıldı. Koleksiyon içindeki az sayıdaki sikke ise daha eski hükümdarlar olan I. Nikolay ve III. Aleksandr dönemlerinden kalma. II. Nikolay, 1917’de gerçekleşen Rus Devrimi’ne kadar tahtta kaldı ve ardından Romanov ailesiyle birlikte idam edildi.

Uzmanlar, Torzhok’ta bulunan koleksiyonun devrim döneminde ya da hemen sonrasında saklanmış olabileceğini düşünüyor. O dönemde siyasi karmaşa ve ekonomik belirsizlik nedeniyle pek çok aile değerli varlıklarını gizlemeyi tercih ediyordu. Arşiv belgelerine göre 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başında aynı bölgede 24 farklı aile yaşıyordu. Fakat eski ev numaraları ile günümüzdeki adreslerin uyuşmaması nedeniyle altın sikkeleri toprağa gömen kişinin kimliği hala bilinmiyor.

