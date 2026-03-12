Tarihi Evin Temelinden 409 Altın Sikke Çıktı: Değeri Yaklaşık 22 Milyon Lira

Rusya Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü ile Tüm Rusya Tarih ve Etnografya Müzesi’nden araştırmacılar, Torzhok kentinde yeni inşaat öncesi yürütülen arkeolojik çalışmada tarihi evin temellerini inceliyordu. İnceleme sırasında temel kısmında açılmış küçük çukur fark edildi. Çukurun içinde ise kırılmış seramik kupa parçaları ve içinden dökülen altın sikkeler vardı.

Söz konusu kap, yerel kaynaklarda 'candyushka' adıyla bilinen sırlı toprak kap türü. Parçalanmış kap içerisinden toplam 409 sikke çıktı. Koleksiyon içinde 387 adet 10 ruble, 10 adet 5 ruble, 10 adet 15 ruble ve iki adet 7,5 ruble değerinde altın para yer alıyor. Sikkelerin basım tarihleri ise 1848 ile 1911 yılları arasına uzanıyor.