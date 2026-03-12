Tarihi Evin Temelinden 409 Altın Sikke Çıktı: Değeri Yaklaşık 22 Milyon Lira
Tarihi yapılarda yapılan kazılar zaman zaman şaşırtıcı keşiflere sahne oluyor. Rusya’nın kuzeybatısındaki Torzhok kentinde yürütülen arkeolojik çalışma da tam olarak böyle bir sonuç verdi. Eski evin temelleri incelenirken toprak altında saklı altın sikkeler ortaya çıktı. Üstelik sayı az değil; tam 409 adet. Uzmanlara göre koleksiyonun değeri milyonlarca liraya ulaşabilir.
Kazı sırasında kırık seramik kupanın içinden çıkan yüzlerce altın sikke araştırmacıları şaşırttı.
Sikkelerin büyük kısmı Rus İmparatorluğu’nun son dönemine ait ve muhtemelen devrim yıllarında saklandı.
