1988 Yılından Beri Okyanusun Dibinde Olan Dev Kablo Sonunda Yüzeye Çıkarılıyor
İnternet çağının temelleri sandığımızdan çok daha eskiye uzanıyor. Atlantik Okyanusu’nun tabanında yıllardır sessizce duran TAT-8 kablosu da teknoloji tarihinin önemli parçalarından sayılıyor. 1988’de döşenen sistem, ilk fiber optik transatlantik iletişim hattı olarak kabul ediliyor. Şimdi ise yıllardır unutulmuş halde duran kablo okyanusun dibinden çıkarılıyor.
Atlantik’in altından geçen ilk fiber optik iletişim hattı
Arızalandı, onarım maliyeti yüzünden kaderine terk edildi
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
