1988 Yılından Beri Okyanusun Dibinde Olan Dev Kablo Sonunda Yüzeye Çıkarılıyor

TAT-8 kablosu 1988 yılında ABD, Birleşik Krallık ve Fransa arasında kurulan ilk fiber optik denizaltı iletişim hattı olarak tarihe geçti. 'Trans-Atlantic Telephone' kısaltmasından gelen isim, başlangıçta telefon görüşmeleri için tasarlanan sistemden geliyor. Aslında seri içinde sekizinci kablo olsa da bakır tel yerine fiber optik teknoloji kullanan ilk modeldi.

İçinde iki aktif fiber optik hat ve iki yedek hat bulunuyordu. Kapasitesi günümüz standartlarına göre oldukça küçük sayılabilecek 20 megabit saniyelik veri aktarımıydı. Ancak o dönem için devrim niteliğinde kabul edildi. Fiber optik altyapı daha sonra internet trafiğine uyarlanarak modern iletişim ağlarının temel taşlarından biri haline geldi.