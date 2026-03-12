onedio
1988 Yılından Beri Okyanusun Dibinde Olan Dev Kablo Sonunda Yüzeye Çıkarılıyor

Gökçe Cici
12.03.2026 - 11:14

İnternet çağının temelleri sandığımızdan çok daha eskiye uzanıyor. Atlantik Okyanusu’nun tabanında yıllardır sessizce duran TAT-8 kablosu da teknoloji tarihinin önemli parçalarından sayılıyor. 1988’de döşenen sistem, ilk fiber optik transatlantik iletişim hattı olarak kabul ediliyor. Şimdi ise yıllardır unutulmuş halde duran kablo okyanusun dibinden çıkarılıyor.

Atlantik’in altından geçen ilk fiber optik iletişim hattı

TAT-8 kablosu 1988 yılında ABD, Birleşik Krallık ve Fransa arasında kurulan ilk fiber optik denizaltı iletişim hattı olarak tarihe geçti. 'Trans-Atlantic Telephone' kısaltmasından gelen isim, başlangıçta telefon görüşmeleri için tasarlanan sistemden geliyor. Aslında seri içinde sekizinci kablo olsa da bakır tel yerine fiber optik teknoloji kullanan ilk modeldi.

İçinde iki aktif fiber optik hat ve iki yedek hat bulunuyordu. Kapasitesi günümüz standartlarına göre oldukça küçük sayılabilecek 20 megabit saniyelik veri aktarımıydı. Ancak o dönem için devrim niteliğinde kabul edildi. Fiber optik altyapı daha sonra internet trafiğine uyarlanarak modern iletişim ağlarının temel taşlarından biri haline geldi.

Arızalandı, onarım maliyeti yüzünden kaderine terk edildi

TAT-8 kablosu yıllarca Atlantik’in altından veri taşıdı. Fakat 2002 yılında ciddi bir arıza meydana geldi. Teknik olarak onarılması mümkün görünse de maliyet son derece yüksekti. Bu nedenle sistem hizmetten çıkarıldı ve okyanus tabanında bırakıldı.

Yıllar boyunca kablo denizin dibinde sessizce kaldı. Günümüzde ise Subsea Environmental Services adlı şirket hattı bulunduğu yerden kaldırma çalışması yürütüyor.

İlginç taraflardan biri, TAT kablolarının artık aktif olarak kullanılmıyor olması. Serinin son temsilcisi TAT-14 de 2020 yılında devre dışı bırakıldı. İlk kablo TAT-1 ise 1956’da döşenmişti. Basit hesapla Atlantik kablolarının yaklaşık 60 yıl boyunca küresel iletişime hizmet ettiği görülüyor.

Günümüzde dünya çapında yüzlerce hatta binlerce denizaltı kablosu bulunuyor. Uluslararası internet trafiğinin yaklaşık yüzde 99’u uydular veya mobil ağlar yerine okyanus tabanındaki fiber hatlardan geçiyor. Amazon, Google, Meta ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin denizaltı kablolarına büyük yatırım yapmasının nedeni de tam olarak bu.

