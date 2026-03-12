Yıkasanız da Geçmiyor! Plastik ve Cam Kaplardaki Yumurta Kokusundan Kurtulmanın Zararsız Yolları

Yumurta, mutfaklarımızın vazgeçilmezi. Tek başına kahvaltılarımıza, öğünlerimize eşlik eden yumurta aynı zamanda birçok yemeğin, tatlının da içinde yer alıyor. Fakat dünyada belki de en çok tüketilen gıdalardan biri olan yumurtanın bir handikapı var: Kokusu!

Bulaşıkları defalarca yıkasak da o 'çiğ yumurta' kokusu bir türlü geçmek bilmiyor. Dolayısıyla sizler de kimyasal ürünlere yöneliyor olabilirsiniz: Ama durun. Özellikle plastik ve cam kaplardaki yumurta kokusunu giderecek doğal yöntemler var.