Yıkasanız da Geçmiyor! Plastik ve Cam Kaplardaki Yumurta Kokusundan Kurtulmanın Zararsız Yolları
Yumurta, mutfaklarımızın vazgeçilmezi. Tek başına kahvaltılarımıza, öğünlerimize eşlik eden yumurta aynı zamanda birçok yemeğin, tatlının da içinde yer alıyor. Fakat dünyada belki de en çok tüketilen gıdalardan biri olan yumurtanın bir handikapı var: Kokusu!
Bulaşıkları defalarca yıkasak da o 'çiğ yumurta' kokusu bir türlü geçmek bilmiyor. Dolayısıyla sizler de kimyasal ürünlere yöneliyor olabilirsiniz: Ama durun. Özellikle plastik ve cam kaplardaki yumurta kokusunu giderecek doğal yöntemler var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yumurta kokusunu gideren doğal yöntemler!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın