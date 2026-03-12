onedio
Yıkasanız da Geçmiyor! Plastik ve Cam Kaplardaki Yumurta Kokusundan Kurtulmanın Zararsız Yolları

Yıkasanız da Geçmiyor! Plastik ve Cam Kaplardaki Yumurta Kokusundan Kurtulmanın Zararsız Yolları

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.03.2026 - 11:51

Yumurta, mutfaklarımızın vazgeçilmezi. Tek başına kahvaltılarımıza, öğünlerimize eşlik eden yumurta aynı zamanda birçok yemeğin, tatlının da içinde yer alıyor. Fakat dünyada belki de en çok tüketilen gıdalardan biri olan yumurtanın bir handikapı var: Kokusu!

Bulaşıkları defalarca yıkasak da o 'çiğ yumurta' kokusu bir türlü geçmek bilmiyor. Dolayısıyla sizler de kimyasal ürünlere yöneliyor olabilirsiniz: Ama durun. Özellikle plastik ve cam kaplardaki yumurta kokusunu giderecek doğal yöntemler var.

Yumurta kokusunu gideren doğal yöntemler!

Yumurta kokusunu gideren doğal yöntemler!

1. Kahve Telvesi

Kahve telvesi, yapısındaki azot sayesinde kötü kokuları hapsetme konusunda tam bir profesyoneldir.

  • Uygulama: Yumurta kokan kaba bir miktar kahve telvesi koy ve az bir suyla ovala. Birkaç dakika bekletip durula. Kokudan eser kalmadığı gibi mutfağın mis gibi kahve kokacak!

2. Limon ve Tuz

Limonun içindeki sitrik asit bakterileri öldürürken, tuzun aşındırıcı yapısı kalıntıları temizler. İkisi birleşince yumurta kokusunun hiç şansı kalmıyor.

  • Uygulama: Yarım limonun üzerine biraz sofra tuzu serp ve kabı bununla güzelce fırçala. Plastik kaplarda bile mucizeler yaratır.

3. Sirke Banyosu

Beyaz sirke veya elma sirkesi fark etmez; sirke, mutfaktaki en büyük dostun. Asidik yapısı kokuyu maskelemekle kalmaz, direkt yok eder.

  • Uygulama: Kokan kabın içine bir miktar sirke ve sıcak su doldur. Yaklaşık 15-20 dakika beklet. Eğer koku çok ağırsa sirkeyi doğrudan bir süngerle kaba yedirerek yıka.

4. Karbonat

Karbonat (sodyum bikarbonat), kokuları nötralize etme konusunda doğanın bize bir armağanı. Özellikle plastik kaplara sinen kokular için birebir.

  • Uygulama: Karbonatı az miktarda suyla macun kıvamına getir ve kabın her yerine sür. Bir gece bekletirsen en imkansız kokular bile pes eder!

5. Hardal Tozu

Belki de daha önce hiç duymadın ama hardal tozu, keskin kokuları çekip alma konusunda inanılmazdır. Özellikle balık ve yumurta gibi ağır kokularda çok etkilidir.

  • Uygulama: Bir tatlı kaşığı hardal tozunu ılık suyla karıştırıp kabın içinde çalkala. Bir süre beklettikten sonra durula; burnuna gelen tek şey tertemiz bir ferahlık olacak.

Bonus İpucu: Kaplarını yıkarken asla çok sıcak suyla başlama. Sıcak su, yumurta proteinlerinin kaba daha fazla yapışmasına ve kokunun 'pişerek' hapsolmasına neden olur. Önce mutlaka soğuk suyla kaba bir ön yıkama yap!

