Dört Mevsim Hasadı Süren Coğrafi İşaretli Meyve Üreticinin Yüzünü Güldürdü
Coğrafi işaretli Köprübaşı çileği, dört mevsim boyunca hasat edilebiliyor. Yoğun talebin bulunduğu çileğin kilosu Mart ayında 200 liraya alıcı buluyor. Üreticinin yüzünü güldüren bu çilek, tadı aroması ve kalitesiyle dikkat çekiyor.
Hasadı her mevsim yapılan çilek: Köprübaşı çileği
Fiyatlar üreticiyi memnun ediyor.
