Dört Mevsim Hasadı Süren Coğrafi İşaretli Meyve Üreticinin Yüzünü Güldürdü

Manisa'nın en küçük ilçesi olan Köprübaşı'nda yetişen çilek, coğrafi işaretlidir ve çileğin üretimi dört mevsim aralıksız devam eder. Tadı, aroması ve kalitesiyle dikkat çeken tescilli Köprübaşı çileği, hem tüketiciyi hem de üreticiyi mutlu etmeye devam ediyor.

Mart ayında kilosu 200 liradan alıcı bulmaya başlayan çileği bazı alıcılar, tarladan kendileri topluyor. Küçük ilçede yaklaşık 4 bin dekar alanda Köprübaşı çileği yetiştiriliyor. Büyük emekle toplanan çilekler, Manisa'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki pazarlarda tüketiciyle buluşuyor.