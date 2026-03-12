onedio
Dört Mevsim Hasadı Süren Coğrafi İşaretli Meyve Üreticinin Yüzünü Güldürdü

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
12.03.2026 - 10:11

Coğrafi işaretli Köprübaşı çileği, dört mevsim boyunca hasat edilebiliyor. Yoğun talebin bulunduğu çileğin kilosu Mart ayında 200 liraya alıcı buluyor. Üreticinin yüzünü güldüren bu çilek, tadı aroması ve kalitesiyle dikkat çekiyor.

Hasadı her mevsim yapılan çilek: Köprübaşı çileği

Manisa'nın en küçük ilçesi olan Köprübaşı'nda yetişen çilek, coğrafi işaretlidir ve çileğin üretimi dört mevsim aralıksız devam eder. Tadı, aroması ve kalitesiyle dikkat çeken tescilli Köprübaşı çileği, hem tüketiciyi hem de üreticiyi mutlu etmeye devam ediyor.

Mart ayında kilosu 200 liradan alıcı bulmaya başlayan çileği bazı alıcılar, tarladan kendileri topluyor. Küçük ilçede yaklaşık 4 bin dekar alanda Köprübaşı çileği yetiştiriliyor. Büyük emekle toplanan çilekler, Manisa'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki pazarlarda tüketiciyle buluşuyor.

Fiyatlar üreticiyi memnun ediyor.

Üretici Selçuk Kayacan, Köprübaşı çileğinin hem açık arazide hem de sera altında yetiştirilebildiğini ve çileğin satış fiyatının üreticiyi memnun ettiğini açıklıyor. Çileğin kilosunun 200 liradan başladığını dile getiren Kayacan, 'Köprübaşı çileği artık markalaşmış bir ürün. İlçemizde dört mevsim hasadı yapılabiliyor. Cebimiz para görüyor'' dedi.

Köprübaşı'nda yaklaşık 500 üreticinin 4 bin dekarlık alanda çilek yetiştirdiği öğrenilirken, kış sezonunda üretimi artırmak için tünel sera çalışmalarının sürekli artarak devam ettiği bildirildi.

Dilara Bağcı Peker
