Mart 2026 Lexus Fiyat Listesi! İşte Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX ve LS Güncel Fiyatları

Lüks otomobil piyasasının lider isimlerinden Lexus, Mart ayında yenilenen fiyat listesini otomobil meraklılarıyla paylaştı. Toyota'nın prestijli alt markası Lexus, en çok ilgi gören modellerinden LBX Hybrid'i, yılın ilk ayında olduğu gibi Mart ayında da 3.145.000 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuyor.

Uyarı: Aşağıda, Lexus'un belirlemiş olduğu 2026 ve 2025 model 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' bulabilirsiniz. Fiyatlar, markanın resmi internet sitesinden alınmış olsa da dönemlik kampanyalar, ödeme seçeneklerin ve ekstra özelliklerin eklenmesi gibi faktörler doğrultusunda değişkenlik gösterebilir.