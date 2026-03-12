Mart 2026 Lexus Fiyat Listesi! İşte Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX ve LS Güncel Fiyatları
Japon otomobil devi Lexus, Mart ayının fiyat listesini açıkladı. Toyota'nın çatısı altında 1989 yılından bu yana hizmet veren Lexus, lüks otomobil sektöründe birçok ödül kazanmış SUV modelleriyle otomobil meraklılarının gözdesi olmayı başarıyor. Uzun yıllardır ABD'nin en çok satılan otomobiller listesinde yer almayı başaran Lexus, Toyota'nın kalitesini lüksle harmanlayarak Türkiye'deki otomobil kullanıcılarının da dikkatini çekiyor. Peki, Mart 2026'da Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX, LM ve LS modellerinin fiyatları ne kadar oldu?
İşte, Lexus Mart ayı kampanyaları ve güncel fiyat listeleri
Kaynak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lexus Fiyat Listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lexus LBX Hybrid Fiyat Listesi Mart 2026
Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Mart 2026
Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Mart 2026
Lexus RX Performans Hybrid Fiyat Listesi Mart 2026
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Mart 2026
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın