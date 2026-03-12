onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bestemsu Özdemir Oğlu Sarp Marco’nun Son Halini Paylaştı!

Bestemsu Özdemir Oğlu Sarp Marco’nun Son Halini Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.03.2026 - 12:41

Son dönemde Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”nde hayat verdiği Semiramis karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Bestemsu Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıl evlenen ve kısa süre sonra anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu, bu kez oğlu Sarp Marco ile paylaştığı yeni kareyle sosyal medyada dikkat çekti. Buyurun, detaylara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güzelliği ve oyunculuğuyla yıllardır ekranların dikkat çeken isimlerinden biri olan Bestemsu Özdemir, son olarak Kanal D’de yayınlanan İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Semiramis karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Güzelliği ve oyunculuğuyla yıllardır ekranların dikkat çeken isimlerinden biri olan Bestemsu Özdemir, son olarak Kanal D’de yayınlanan İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Semiramis karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Özdemir, kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki gelişmelerle de magazin gündeminde yer almayı sürdürüyor.

Ünlü oyuncu, bir süredir birlikte olduğu eski basketbolcu Ersin Görkem ile Ağustos 2025’te Fethiye’de evlenmişti. Çiftin evliliği magazin dünyasında da oldukça konuşulmuştu.

Mutlu evliliklerini kısa süre sonra bebek haberiyle taçlandıran çift, 17 Ocak 2025’te oğullarını kucaklarına almıştı.

Mutlu evliliklerini kısa süre sonra bebek haberiyle taçlandıran çift, 17 Ocak 2025’te oğullarını kucaklarına almıştı.

Özdemir ve Görkem’in erkek çocuklarına Sarp Marco adını verdiği öğrenilmişti.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Bestemsu Özdemir, zaman zaman oğluyla yaptığı paylaşımlarla da takipçilerinin ilgisini çekiyor. Ünlü oyuncu son olarak Sarp Marco’nun son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kısa sürede ilgi gören paylaşımda, küçük Sarp Marco’nun büyümesi dikkat çekerken oyuncunun paylaşımı da çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın