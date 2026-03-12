Bestemsu Özdemir Oğlu Sarp Marco’nun Son Halini Paylaştı!
Son dönemde Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”nde hayat verdiği Semiramis karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Bestemsu Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıl evlenen ve kısa süre sonra anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu, bu kez oğlu Sarp Marco ile paylaştığı yeni kareyle sosyal medyada dikkat çekti. Buyurun, detaylara birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güzelliği ve oyunculuğuyla yıllardır ekranların dikkat çeken isimlerinden biri olan Bestemsu Özdemir, son olarak Kanal D’de yayınlanan İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Semiramis karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mutlu evliliklerini kısa süre sonra bebek haberiyle taçlandıran çift, 17 Ocak 2025’te oğullarını kucaklarına almıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın