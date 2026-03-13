onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Baran Akbulut’tan Aşk-ı Memnu İtirafı: Beşir Rolünü Özellikle İstediğini Açıkladı

Baran Akbulut’tan Aşk-ı Memnu İtirafı: Beşir Rolünü Özellikle İstediğini Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
13.03.2026 - 08:54

Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan dizilerinden Aşk-ı Memnu yıllar geçse de gündemde kalmayı sürdürüyor. Dizideki karakterler hala izleyiciler tarafından hatırlanıyor. Yapım tekrar bölümleriyle de geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Dizinin oyuncularından gelen yeni açıklamalar ise zaman zaman yeniden gündem oluyor. Son olarak Baran Akbulut’un yaptığı bir açıklama dikkat çekti. Oyuncu dizide kendisine ilk olarak farklı bir rol teklif edildiğini anlattı. Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aşk-ı Memnu dizisi Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından biri.

Aşk-ı Memnu dizisi Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından biri.

Dizi yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Aradan geçen yıllara rağmen yapım hala izlenmeye devam ediyor. Tekrar bölümleri bile izleyiciler tarafından ilgi görüyor. Dizinin karakterleri de hafızalarda yerini koruyor. Bu karakterlerden biri de Beşir olmuştu. Dizide Beşir karakterine oyuncu Baran Akbulut hayat vermişti. Karakter hikayesiyle izleyiciyi etkileyen isimlerden biri olmuştu. 

Baran Akbulut yıllar sonra diziyle ilgili bir detayı paylaştı. Oyuncu başlangıçta kendisine farklı bir rol teklif edildiğini anlattı. Akbulut’a ilk olarak Nihat karakterinin önerildiği öğrenildi. Ancak oyuncu bu teklife farklı bir yanıt vermiş, Beşir karakterini oynamak istediğini söylemişti. Seyirciler de itirafı karşısında yorumlarda buluştu. Hatta bazı yorumlarda “Dizi tarihinin en doğru kararlarından biri olabilir” ifadeleri kullanıldı.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın