Baran Akbulut’tan Aşk-ı Memnu İtirafı: Beşir Rolünü Özellikle İstediğini Açıkladı

Dizi yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Aradan geçen yıllara rağmen yapım hala izlenmeye devam ediyor. Tekrar bölümleri bile izleyiciler tarafından ilgi görüyor. Dizinin karakterleri de hafızalarda yerini koruyor. Bu karakterlerden biri de Beşir olmuştu. Dizide Beşir karakterine oyuncu Baran Akbulut hayat vermişti. Karakter hikayesiyle izleyiciyi etkileyen isimlerden biri olmuştu.

Baran Akbulut yıllar sonra diziyle ilgili bir detayı paylaştı. Oyuncu başlangıçta kendisine farklı bir rol teklif edildiğini anlattı. Akbulut’a ilk olarak Nihat karakterinin önerildiği öğrenildi. Ancak oyuncu bu teklife farklı bir yanıt vermiş, Beşir karakterini oynamak istediğini söylemişti. Seyirciler de itirafı karşısında yorumlarda buluştu. Hatta bazı yorumlarda “Dizi tarihinin en doğru kararlarından biri olabilir” ifadeleri kullanıldı.