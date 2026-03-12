Fransa Merkez Bankası Başkanı Hükümeti "Hiç Paramız Kalmadı" Diyerek Uyardı

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, RTL kanalında katıldığı programda Orta Doğu’daki gelişmelerin petrol piyasalarında yarattığı kırılganlığa karşı hükümetlerin bazı tedbirleri devreye koyduğunu belirtti. Galhau, Fransız hükümetinin de bu yönde adım atmasının ve vatandaşlara olası akaryakıt desteği sağlamasının, hâlihazırda borç yükü fazla olan ülke ekonomisinde olumsuz etkiler yaratabileceğini söyledi.

Kamu maliyesinin durumunun hükümetin yeni sübvansiyonlar sağlamasına imkân vermediğini dile getiren Galhau, “Hiç paramız kalmadı.” ifadesini kullandı.

“Eğer bütçe açıklarını ve borçları daha da artırırsak, bu durum uzun vadeli yani 10 yıl ve üzeri faizlerde artışa yol açacaktır. Bu da Fransızları cezalandırmak olacaktır.” değerlendirmesinde bulunan Galhau, enerji krizinin çözümü için en güçlü yanıtın tek seferlik devlet yardımları sağlamak değil, enerji dönüşümüne yatırım yapmak olacağını vurguladı.