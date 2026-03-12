Fransa Merkez Bankası Başkanı Hükümeti "Hiç Paramız Kalmadı" Diyerek Uyardı
Orta Doğu’da yaşanan savaş nedeniyle petrol fiyatları son yılların en yüksek seviyesine çıktı. Petrol fiyatlarının daha da artacağı tahmin edilirken, birçok devlet de akaryakıt fiyatlarıyla ilgili önlemler almaya başladı. Türkiye’de de eşel mobil sistemine geçilmiş ve akaryakıtta yapılacak zamların yüzde 75’inin vergiden karşılanacağı duyurulmuştu.
Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau ise hükümeti akaryakıt fiyatlarında yapılacak yardım uygulaması konusunda “hiç paramız yok” diyerek uyardı.
İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapalı tutmaya devam etmesiyle petrol fiyatları yükselmeyi sürdürüyor.
