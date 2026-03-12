onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Fransa Merkez Bankası Başkanı Hükümeti "Hiç Paramız Kalmadı" Diyerek Uyardı

Fransa Merkez Bankası Başkanı Hükümeti "Hiç Paramız Kalmadı" Diyerek Uyardı

Fransa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.03.2026 - 23:54

Orta Doğu’da yaşanan savaş nedeniyle petrol fiyatları son yılların en yüksek seviyesine çıktı. Petrol fiyatlarının daha da artacağı tahmin edilirken, birçok devlet de akaryakıt fiyatlarıyla ilgili önlemler almaya başladı. Türkiye’de de eşel mobil sistemine geçilmiş ve akaryakıtta yapılacak zamların yüzde 75’inin vergiden karşılanacağı duyurulmuştu.

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau ise hükümeti akaryakıt fiyatlarında yapılacak yardım uygulaması konusunda “hiç paramız yok” diyerek uyardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapalı tutmaya devam etmesiyle petrol fiyatları yükselmeyi sürdürüyor.

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapalı tutmaya devam etmesiyle petrol fiyatları yükselmeyi sürdürüyor.

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, RTL kanalında katıldığı programda Orta Doğu’daki gelişmelerin petrol piyasalarında yarattığı kırılganlığa karşı hükümetlerin bazı tedbirleri devreye koyduğunu belirtti. Galhau, Fransız hükümetinin de bu yönde adım atmasının ve vatandaşlara olası akaryakıt desteği sağlamasının, hâlihazırda borç yükü fazla olan ülke ekonomisinde olumsuz etkiler yaratabileceğini söyledi.

Kamu maliyesinin durumunun hükümetin yeni sübvansiyonlar sağlamasına imkân vermediğini dile getiren Galhau, “Hiç paramız kalmadı.” ifadesini kullandı.

“Eğer bütçe açıklarını ve borçları daha da artırırsak, bu durum uzun vadeli yani 10 yıl ve üzeri faizlerde artışa yol açacaktır. Bu da Fransızları cezalandırmak olacaktır.” değerlendirmesinde bulunan Galhau, enerji krizinin çözümü için en güçlü yanıtın tek seferlik devlet yardımları sağlamak değil, enerji dönüşümüne yatırım yapmak olacağını vurguladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın