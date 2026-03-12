onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
İslam Memiş Altın Fiyatlarının Yeniden Yükseleceği Tarihi Açıkladı

İslam Memiş Altın Fiyatlarının Yeniden Yükseleceği Tarihi Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.03.2026 - 15:19

Orta Doğu'da yaşanan savaş nedeniyle yatırımcının gözü değerli metallere çevrildi. Her daim kazandırmasıyla 'güvenli liman' adını alan altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Günü gününe araştırılan altın fiyatlarının nasıl bir yol izleyeceği araştırılıyor. Vatandaşlar altın fiyatlarındaki hareketliliği takip ederken uzmanların yorumlarına odaklandı. Haber Global yayınına katılan Finans Analisti İslam Memiş, altının yeniden yükseleceği tarihi açıkladı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altın fiyatları dalgalı seyir izliyor. "Altın düştü mü, yükseldi mi?" sorusu merak edilirken güvenli limanda bugün düşüş yaşandı.

Altın fiyatları dalgalı seyir izliyor. "Altın düştü mü, yükseldi mi?" sorusu merak edilirken güvenli limanda bugün düşüş yaşandı.

Orta Doğu'da yaşanan ABD-İsrail-İran savaşı küresel piyasaları etkiledi. Piyasalarda belirsizlik devam ederken başta altın olmak üzere değerli metallerin fiyatlarında nasıl bir hareketlilik olacağı yakından takip ediliyor. 2026 yılının manipülasyon yılı olduğunu ifade eden İslam Memiş, fiyat dalgalanmalarının yıl boyunca devam edeceğinin altını çizdi. 

Altının düşüşünü 'fırsat' olarak nitelendiren Memiş, 'Altın ve gümüş tarafında düşüş var ama fırsat da var. Kimin için fırsat var? Altın borcu olan vardı, evladını evlendireceksindir, takı takacakasın, yazın düğün var… Buralar fırsat. Buralar kalmayacak tekrar 5 bin 600 dolar, 8 bin 10 bin TL seviyesine çıkar. Piyasalarda bu süreç yıl sonuna kadar devam edecek. Manipülasyon piyasası devam edecek. Bu değer kayıpları kalıcı değil. Atın ve gümüşü besleyen faktörler arasında savaş var tabii her zaman' diye konuştu.

Altın ne zaman yükselecek? İslam Memiş, altının yükseleceği tarihi açıkladı.

Altın ne zaman yükselecek? İslam Memiş, altının yükseleceği tarihi açıkladı.

İslam Memiş, altında yeniden yükselişin olacağı tarihi Haziran ayı olarak dile getirdi. Finans Analisti Memiş, şu ifadeleri kullandı:

'Haziran ayına kadar süremiz var. O yüzden bu 5 bin 80 dolar 5 bin 50 dolar destek seviyeleri gibi dinlenmeler kalıcı olmayabilir. Bugün, yarın ateşkes veya ‘Savaş bitti’ haberi gelirse değerli metallerde tekrar hızlı yükseliş göreceğiz. 

Mesela Trump, dedi ki ‘savaşa az kaldı’ diye. Hemen ons altın 5 bin 200 dolar seviyesine kırmıştı. Riskler arttı ama tekrar gerileyen altın var. Bu şekilde okumak lazım.'

Öte yandan İslam Memiş, daha önceki açıklamalarında “Haziran ayına kadar gram altında 8 bin, belki beş haneli rakamlar... Sürpriz olmayan rakamlar olarak karşımızda olacak. Yılın ikinci yarısı başka bir hikaye olacak” ifadelerini kullanmıştı.

*İçerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın