İslam Memiş Altın Fiyatlarının Yeniden Yükseleceği Tarihi Açıkladı

Orta Doğu'da yaşanan ABD-İsrail-İran savaşı küresel piyasaları etkiledi. Piyasalarda belirsizlik devam ederken başta altın olmak üzere değerli metallerin fiyatlarında nasıl bir hareketlilik olacağı yakından takip ediliyor. 2026 yılının manipülasyon yılı olduğunu ifade eden İslam Memiş, fiyat dalgalanmalarının yıl boyunca devam edeceğinin altını çizdi.

Altının düşüşünü 'fırsat' olarak nitelendiren Memiş, 'Altın ve gümüş tarafında düşüş var ama fırsat da var. Kimin için fırsat var? Altın borcu olan vardı, evladını evlendireceksindir, takı takacakasın, yazın düğün var… Buralar fırsat. Buralar kalmayacak tekrar 5 bin 600 dolar, 8 bin 10 bin TL seviyesine çıkar. Piyasalarda bu süreç yıl sonuna kadar devam edecek. Manipülasyon piyasası devam edecek. Bu değer kayıpları kalıcı değil. Atın ve gümüşü besleyen faktörler arasında savaş var tabii her zaman' diye konuştu.