Sevgili Terazi, bugün eğitim maceranda özenli çalışmanın ve detaycılığının meyvelerini toplama zamanı. Belki de bir sunumun ya da bir projen, hocaların tarafından diğer öğrencilere örnek olarak gösterilecek. Belki de analitik zekanı kullanarak çözdüğün bir problem ise rekabette öne çıkmanı sağlayabilir. Bugün bilgiye hükmettiğin, öğrenirken de öğrettiğin bir gündesin.

Kişisel gelişimine yatırım yapmayı düşündüğün o değerli eğitimi ise satın almak için bugün en ideal gün olabilir. Çünkü bu yatırım, sana kariyerinde çok daha büyük fırsatlar ve kapılar açacak. Tabii bu arada kitapların arasında kaybolmak, yeni dillerin ya da tekniklerin dünyasına girmek ruhunu besleyecektir. Zihinsel sınırlarını zorladıkça aslında ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu göreceksin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün gizli bir hayranın ortaya çıkışına tanık olabilirsin. Çevrende sürekli seni izleyen ama bir türlü konuşmaya cesaret edemeyen o kişi, bugün küçük bir notla ya da jestle kendini belli edebilir. Bu sessiz hayranlık seni önce şaşırtsa da egonu besleyen bu durum haftayı moralin yüksek bir şekilde kapatmanı sağlayabilir. Aşkın gizemli ve beklenmedik yüzüyle tanışmak ise seni heyecanlandırabilir ve kalbinin ritmini hızlandırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…