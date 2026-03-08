Sevgili Terazi, bu hafta kariyer hayatında adeta fırtına gibi esmeye hazırlanıyorsun. Üstlendiğin sorumluluklar ve gösterdiğin disiplinli çalışma, üst yönetim veya iş ortaklarının gözünden kaçmayacak. Toplum önündeki duruşun ve mesleki başarının parıldadığı bu dönemde, kendi profesyonel sınırlarını da yeniden belirliyorsun.

Jüpiter'in kariyer evinde ileri harekete geçmesi, iş hayatındaki büyümenin artık daha görünür ve durdurulamaz bir noktaya geldiğini işaret ediyor. Eğer bir iş değişikliği veya terfi gibi bir beklentin varsa, bu süreçten itibaren görüşmelerin olumlu sonuçlandığını söylemeliyiz. Başarı bu hafta senin için sadece bir ihtimal değil, somut bir sonuç haline geliyor! Bu yüzden her zamankinden daha hedef odaklı ve hırlı olmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Merkür ile Mars kavuşumunun etkisi, günlük rutinlerin veya iş stresi nedeniyle partnerine karşı sabrının taşmasına neden olabilir. Ancak eleştirilerini dile getirirken duygularını ve mantığını birbirine karıştırmamaya özen göstermelisin. Meseleleri kişiselleştirmek yerine pratik çözümler üzerine odaklanman, tüm haftanın o yoğun tansiyonunu düşürecektir. İşte bu sayede kalpte dengeyi bulabilir, aşkı yeniden hatırlayabilir ve sevgiye odaklanarak diğer gündemleri unutabilirsin. Bunu bir dene deriz, aksi takdirde ilişkinde her şey altüst olabilir... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...