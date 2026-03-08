MART
Terazi Burcu
9 - 15 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 9 Mart - 15 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Mart - 15 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta kariyer hayatında adeta fırtına gibi esmeye hazırlanıyorsun. Üstlendiğin sorumluluklar ve gösterdiğin disiplinli çalışma, üst yönetim veya iş ortaklarının gözünden kaçmayacak. Toplum önündeki duruşun ve mesleki başarının parıldadığı bu dönemde, kendi profesyonel sınırlarını da yeniden belirliyorsun.

Jüpiter'in kariyer evinde ileri harekete geçmesi, iş hayatındaki büyümenin artık daha görünür ve durdurulamaz bir noktaya geldiğini işaret ediyor. Eğer bir iş değişikliği veya terfi gibi bir beklentin varsa, bu süreçten itibaren görüşmelerin olumlu sonuçlandığını söylemeliyiz. Başarı bu hafta senin için sadece bir ihtimal değil, somut bir sonuç haline geliyor! Bu yüzden her zamankinden daha hedef odaklı ve hırlı olmalısın. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Merkür ile Mars kavuşumunun etkisi, günlük rutinlerin veya iş stresi nedeniyle partnerine karşı sabrının taşmasına neden olabilir. Ancak eleştirilerini dile getirirken duygularını ve mantığını birbirine karıştırmamaya özen göstermelisin. Meseleleri kişiselleştirmek yerine pratik çözümler üzerine odaklanman, tüm haftanın o yoğun tansiyonunu düşürecektir. İşte bu sayede kalpte dengeyi bulabilir, aşkı yeniden hatırlayabilir ve sevgiye odaklanarak diğer gündemleri unutabilirsin. Bunu bir dene deriz, aksi takdirde ilişkinde her şey altüst olabilir... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Astroloji Editörü
