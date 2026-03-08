MART
9 - 15 Mart 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
08.03.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 9 Mart - 15 Mart haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 9 Mart - 15 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta iş dünyasında adeta bir kasırga gibi etkili olmaya hazırsın! Üzerine aldığın görevleri disiplinli bir şekilde yerine getirme çaban, üst düzey yöneticilerin veya iş ortaklarının dikkatini çekecek. Bu dönemde, toplum önünde parlayan bir duruşun ve mesleki başarılarınla adeta ışıldıyorsun. Ayrıca, kendi profesyonel sınırlarını yeniden belirlemek gibi bir sürece giriyorsun.

Jüpiter'in kariyer evinde ileri harekete geçmesi, iş hayatındaki büyümenin artık daha belirgin ve durdurulamaz bir hale geldiğini gösteriyor. Eğer bir iş değişikliği veya terfi beklentin varsa, bu süreçten itibaren görüşmelerin olumlu sonuçlanacağını belirtmek isteriz. Bu hafta başarı senin için sadece bir olasılık değil, elle tutulur bir sonuç olacak. Bu yüzden hedeflerine ulaşmak için her zamankinden daha kararlı ve hırslı olman gerekiyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

