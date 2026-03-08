Sevgili Terazi, bu hafta iş dünyasında adeta bir kasırga gibi etkili olmaya hazırsın! Üzerine aldığın görevleri disiplinli bir şekilde yerine getirme çaban, üst düzey yöneticilerin veya iş ortaklarının dikkatini çekecek. Bu dönemde, toplum önünde parlayan bir duruşun ve mesleki başarılarınla adeta ışıldıyorsun. Ayrıca, kendi profesyonel sınırlarını yeniden belirlemek gibi bir sürece giriyorsun.

Jüpiter'in kariyer evinde ileri harekete geçmesi, iş hayatındaki büyümenin artık daha belirgin ve durdurulamaz bir hale geldiğini gösteriyor. Eğer bir iş değişikliği veya terfi beklentin varsa, bu süreçten itibaren görüşmelerin olumlu sonuçlanacağını belirtmek isteriz. Bu hafta başarı senin için sadece bir olasılık değil, elle tutulur bir sonuç olacak. Bu yüzden hedeflerine ulaşmak için her zamankinden daha kararlı ve hırslı olman gerekiyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…