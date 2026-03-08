Sevgili Terazi, bu hafta gökyüzünde Merkür ve Mars'ın birleştiği bu dönemde, her zamanki gibi iş yoğunluğu ve günlük rutinlerin stresi, aşk hayatına da yansıyabilir. Fakat unutma ki her şeyin bir çözümü var.

Öncelikle, partnerine karşı hislerini ifade ederken, duygusal ve mantıklı düşüncelerin birbirine karışmamasına özen göstermelisin. Eleştirilerini dile getirirken, onun da senin gibi bir insan olduğunu unutmamalı, duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışmalısın. İlişkideki sorunları kişiselleştirmek yerine, onları çözmeye yönelik pratik adımlar atman gerekiyor.

Kısacası, kendini ve ilişkini biraz daha fazla önemselisin. Belki de biraz daha fazla sevgi ve anlayışla yaklaşman gereken bir hafta olacak. Bunu bir dene deriz, aksi takdirde ilişkindeki dengeler altüst olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…