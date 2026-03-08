MART
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 9 Mart - 15 Mart Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
9 - 15 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.03.2026 - 18:01

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 9 Mart - 15 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 9 Mart - 15 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta gökyüzünde Merkür ve Mars'ın birleştiği bu dönemde, her zamanki gibi iş yoğunluğu ve günlük rutinlerin stresi, aşk hayatına da yansıyabilir. Fakat unutma ki her şeyin bir çözümü var.

Öncelikle, partnerine karşı hislerini ifade ederken, duygusal ve mantıklı düşüncelerin birbirine karışmamasına özen göstermelisin. Eleştirilerini dile getirirken, onun da senin gibi bir insan olduğunu unutmamalı, duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışmalısın. İlişkideki sorunları kişiselleştirmek yerine, onları çözmeye yönelik pratik adımlar atman gerekiyor.

Kısacası, kendini ve ilişkini biraz daha fazla önemselisin. Belki de biraz daha fazla sevgi ve anlayışla yaklaşman gereken bir hafta olacak. Bunu bir dene deriz, aksi takdirde ilişkindeki dengeler altüst olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

