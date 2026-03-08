Sevgili Terazi, bu hafta Balık burcunda gerçekleşen Merkür ile Mars kavuşumu, zihnini meşgul eden karmaşayı dindirme fırsatı sunuyor. İçinde biriktirdiğin enerjiyi, sanatsal bir uğraşa yönlendirerek veya suyla temas ederek dışarıya aktarabilirsin.

Belki bir resim yapabilir, belki de bir şiir yazabilirsin. Ya da belki de bir yüzme havuzuna dalıp suyun huzur veren sesini dinleyebilirsin. Bu enerji aktarımı, ruhunun derinliklerinde bir ferahlık yaratacaktır. Sanki bir bahar temizliği yapılmış gibi, tüm negatifliklerden arınacaksın.

Ayrıca, bu hafta kendine sessiz anlar ayırmanı da öneriyoruz. Belki bir meditasyon yapabilir, belki de sessiz bir ortamda kitap okuyabilirsin. Rahatla! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…