Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında bir peri masalı yaşayabilirsin... Fakat hayatın gerçekleri de karşına çıkabilir. Belki de bu, bir peri masalının sonu ya da tam tersi, bir peri masalının başlangıcı olabilir. İlişkin varsa, bugün partnerinle gelecek planlarını yaparken, belki de ilk kez ne kadar farklı dünyalarda olduğunu fark edebilirsin. Bu, bir yol ayrımına gelmene sebep olabilir.

Belki de bu, ayrılık rüzgarlarının soğuk yüzünü hissetmen anlamına gelebilir. Ancak unutma ki her ayrılık aslında yeni bir başlangıçtır. Bu, belki de senin özgürleşmen için gereken bir adımdır. Her ne olursa olsun, kalbinin sesini dinlemeyi unutma... Zira kalbin, huzurlu bir aşkın yolunu bulman için sana rehberlik edecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…