Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında tüm dikkatler üzerinde olacak gibi görünüyor. Partnerinle ilişkinde paylaşımlar bugün daha da önem kazanıyor. Hem heyecan dolu bir gün seni bekliyor hem de bu heyecanı kontrol altında tutman gerekiyor... Zaten denge her şeyin anahtarıdır, değil mi?

Tam da bu noktada Jüpiter'in Yengeç burcundaki enerjisi, ilişkinde kıskançlık rüzgarları estirebilir. Partnerinin her anını seninle geçirmesini isteyerek onu paylaşmaktan kaçınabilirsin. İşte bu konuda aşırıya kaçmadan, sevgini ve ilgini göstermeye çalışmalısın.

İlginin merkezinde olma arzusu ise bugünün en dikkat çeken konusu. Bu arzu, heyecanı ve eğlenceyi bir anda tartışma ve kavgaya dönüştürebilir. Yani aşırı sahiplenmekten, aşırı aidiyetten ve fazlaca arzulu olmaktan kaçın. İstediğin aşka bugün, denge şart! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…