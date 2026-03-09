onedio
Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Mart Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Mart Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün doğa ile buluşmalısın. Zira Jüpiter bugün, ileri harekete geçiyor ve doğadan güç almanı sağlıyor. Belki bir parkta hafif bir yürüyüş, belki de balkonda bir fincan kahve sana iyi gelebilir. Açık havada geçireceğin bu kısa molalar, sana enerji verebilir ve günün geri kalanında daha verimli olmanı da sağlayabilir.

Akşam saatleri geldiğinde ise kendini dinlendirmeye ve rahatlamaya vakit ayır. Dost meclisini bir araya getirerek hoş sohbetler eşliğinde bolca eğlenebilir ve dinlenebilirsin. Hayatın içinde yer almanın keyfi sana şifa verecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

