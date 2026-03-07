Sevgili Terazi, bugün Venüs ve Satürn, Koç burcunda bir araya gelerek bir kavuşum oluşturuyor. Bu kavuşum ise ilişkisel stresin fiziksel bir yansıması olabilir. Yani, tüm o karmaşık duygularını ve stresini bedeninde hissedebilirsin.

Nerede mi? Özellikle sırtının alt bölgesinde. Belki de bir yük hissi oluşabilir, sanki omuzlarında bir ağırlık varmış gibi. Bu durum, gün içinde ağır bir çanta taşıman veya yanlış bir şekilde oturman sonucunda daha da artabilir.

Ama sakın endişelenme, çünkü bu durumu hafifletmenin yolları var. Hafif bir yürüyüş, belki bir parkta veya doğada, dolaşımını hızlandıracak ve bu yük hissini azaltacaktır. Ayrıca bol su tüketmeyi de ihmal etme. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…