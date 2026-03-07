onedio
Terazi Burcu right-white
8 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
07.03.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 8 Mart Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 8 Mart Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Venüs ve Satürn, Koç burcunda bir araya gelerek bir kavuşum oluşturuyor. Bu kavuşum ise ilişkisel stresin fiziksel bir yansıması olabilir. Yani, tüm o karmaşık duygularını ve stresini bedeninde hissedebilirsin.

Nerede mi? Özellikle sırtının alt bölgesinde. Belki de bir yük hissi oluşabilir, sanki omuzlarında bir ağırlık varmış gibi. Bu durum, gün içinde ağır bir çanta taşıman veya yanlış bir şekilde oturman sonucunda daha da artabilir.

Ama sakın endişelenme, çünkü bu durumu hafifletmenin yolları var. Hafif bir yürüyüş, belki bir parkta veya doğada, dolaşımını hızlandıracak ve bu yük hissini azaltacaktır. Ayrıca bol su tüketmeyi de ihmal etme. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
