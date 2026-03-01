onedio
2 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.03.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 2 Mart Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 2 Mart Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün senin için bir detoks günü gibi geçecek! Vücudunun toksinlerden arınma ve terleme mekanizması adeta bir maraton koşarcasına hızlı çalışacak. Bu enerjiyi kullanmanın en iyi yolu, belki de kısa ama yoğun bir egzersiz seansı olabilir. Belki bir koşu, belki bir yoga seansı ya da belki de bir dans dersi... Seçim tamamen sana bağlı!

Egzersiz sonrası alacağın ılık bir duş ise adeta bir spa deneyimi yaşatacak sana. Gözeneklerin açılacak, cildin nefes alacak ve tüm stresin, yorgunluğun suyun üzerinde kaybolup gidecek. Kendini yenilenmiş, tazelenmiş ve hafiflemiş hissedeceksin. Gün boyunca bol sıvı tüketmeyi de unutma! Bu, boşaltım sisteminin tıkır tıkır çalışmasına yardımcı olacak ve enerjini yükseltecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

