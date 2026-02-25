onedio
26 Şubat Perşembe Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
26 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Şubat Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Şubat Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ayak tabanlarının yerle olan temasını hissetmeli ve kendini fiziksel olarak topraklamalısın. Hatta eğer mümkünse, bugün ayakkabılarını çıkarmalı ve çıplak ayakla yere basmayı denemelisin. Doğayla veya en azından sert bir zeminle doğrudan temas kurmak, enerjini anında sıfırlayacak ve sana taze bir başlangıç sunacak. 

Ayaklarının yerle kurduğu bu temas, ayrıca temelini ve köklerini de hissettirecektir sana. Bu his, dışarıdan gelen hiçbir rüzgarın, hiçbir olumsuzluğun senin dengeni bozamayacağı anlamına geliyor. Kendini güvende ve sağlam hissetmeni sağlayacak bu egzersizle şifa da bulacaksın. Özellikle topraktan ve doğadan! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
