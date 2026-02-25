onedio
26 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Şubat Perşembe günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Şubat Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün uyku kaliteni ve duyusal yükünü derinlemesine incelemek için mükemmel bir gün. Şehrin gürültüsü, kalabalığı ve sürekli bombardımana tutulan zihnin, bedenine adeta fiziksel bir ağırlık olarak çöküyor. Bu durum, enerjinin dışarıya değil, içine doğru çekilmesine neden oluyor.

İşte tam da bu sebeple, bugün tüm ekranları kapatıp sadece sessizliğin içinde kalmak, hücrelerini yeniden programlamanı sağlayacak bir yol olabilir. Ayrıca, bugün kendine biraz olsun zaman ayırmak da enerjini kendi içsel onarımına harcamanı sağlayacak. Belki bir cilt bakımı, güzellik seansı ya da masaj ile kendine gelebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

