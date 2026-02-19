onedio
20 Şubat Cuma Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu
20 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Şubat Cuma günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Şubat Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Satürn ve Neptün kavuşumu, bedenine adeta bir 'yavaşla' emri gönderiyor. Zihinsel olarak ne kadar güçlü ve dirençli hissedersen hisset, enerji dalgalanmaları yaşaman muhtemel. Bu enerji dalgalanmaları, özellikle uykusuzluk şeklinde kendini gösterebilir. Belki de son zamanlarda uyku saatlerin bir türlü düzene giremiyor. 

Tabii gün içerisinde enerjik hissetmene rağmen, gece olduğunda uykuya dalman zorlaşıyor olabilirsin. Ya da tam tersi, uykuya dalman kolayken, gece uyanıp bir daha uyuyamama durumu yaşayabilirsin.

İşte bu yüzden akşam saatlerinde özellikle yatmadan önce ekranları erken kapatmayı denemelisin. Uykunu kolaylaştıracak melisa çayı, ada çayı, papatya çayı da akşam rutininde yer alabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

