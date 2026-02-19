onedio
Koç Burcu right-white
20 Şubat 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
19.02.2026 - 18:01

Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 20 Şubat Cuma gününüz nasıl geçecek? 

20 Şubat Cuma günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün aşk hayatında sert bir hava hakim olabilir. Romantik hayallerinle gerçeklerin karşı karşıya geldiği bir durumla karşılaşabilirsin. O, gözlerini kamaştıran ve kalbini çarptıran partnerin ya da flörtün hakkında belki de hiç beklemediğin bazı gerçeklerle yüzleşebilirsin.

Düşündüğün ve hayalini kurduğun kişi belki de tam olarak senin hayal ettiğin gibi biri değil. Belki de seni mutlu etmekten çok uzak bir karaktere sahip. Bu durumda, onu daha dikkatli bir şekilde incelemekte fayda var.

Aşk, çoğu zaman idealize edilen bir duygudur ve çoğumuz kendimizi bu duyguya tamamen bırakıp koşulsuz bir şekilde ilerleriz. Ancak bugün, bu durumdan bir an da olsa vazgeçmen gerekebilir. Gerçeklerle yüzleş! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

