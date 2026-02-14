onedio
15 Şubat Pazar Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu
15 Şubat 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.02.2026 - 18:01

Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 15 Şubat Pazar gününüz nasıl geçecek? 

15 Şubat Pazar günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, aşk hayatında bugün biraz kıvılcım arıyorsan, doğru yerdesin. Hafif bir rekabet havası, seninle sevgilin arasında adeta bir elektriklenme yaratabilir. Kim sevildiğini hissetmek, ilgi görmek ve biraz da şımartılmak istemez ki, değil mi? Ancak unutma, bu tür durumlar karşı tarafın da egosunu tetikleyebilir. 

İşte bu noktada dikkatli olman gerekiyor. Çünkü bu küçük çatışmalar, eğer kontrol altında tutulmazsa, ilişkini sabote edebilecek bir dağa dönüşebilir. Tabii eğer bekar ve daha da önemlisi aşkı arıyorsan, hızla başlayan bir sohbetin nasıl hızla yükselişe geçebileceğini asla unutma. Belki de tatlı bir rekabetle başlayan bir sohbet, beklediğin o büyülü aşka dönüşebilir. Kim bilir, belki de aşk kapını çalmak için sadece bir adım ötede bekliyordur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Astroloji Editörü
