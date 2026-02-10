Sevgili Koç, bugün aşk hayatında belirgin bir değişimden bahsetmek istiyoruz. Geçmişte yaşadığın, belki de hâlâ içten içe seni rahatsız eden bir durum, bir söz, bir davranış... Ya da belki de tamamlanmamış bir konuşma, bugün iç dünyanda çözülmeye başlıyor. Bu durum, karşındaki kişiye bir beklenti yüklemeksizin, kendi duygusal yaralarını sarmaya başladığın bir süreci işaret ediyor.

Bir nevi, ilişkinde daha anlayışlı ve yumuşak bir iletişimle kalbinin şifa bulduğu bir sürece giriyorsun. Bu süreç, belki de aşk hayatının en güzel dönemlerinden biri olabilir. Çünkü aşk, acı vermiş olsa da, onu yaşamaya değer kılan bir duygudur. Ama bekarsan ve 'acaba aynı yarayı tekrar yaşar mıyım?' endişesi taşıyorsan, bu endişeni bir kenara bırakmanın tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…