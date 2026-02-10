onedio
11 Şubat 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.02.2026 - 18:01

Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 11 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 

11 Şubat Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün aşk hayatında belirgin bir değişimden bahsetmek istiyoruz. Geçmişte yaşadığın, belki de hâlâ içten içe seni rahatsız eden bir durum, bir söz, bir davranış... Ya da belki de tamamlanmamış bir konuşma, bugün iç dünyanda çözülmeye başlıyor. Bu durum, karşındaki kişiye bir beklenti yüklemeksizin, kendi duygusal yaralarını sarmaya başladığın bir süreci işaret ediyor.

Bir nevi, ilişkinde daha anlayışlı ve yumuşak bir iletişimle kalbinin şifa bulduğu bir sürece giriyorsun. Bu süreç, belki de aşk hayatının en güzel dönemlerinden biri olabilir. Çünkü aşk, acı vermiş olsa da, onu yaşamaya değer kılan bir duygudur. Ama bekarsan ve 'acaba aynı yarayı tekrar yaşar mıyım?' endişesi taşıyorsan, bu endişeni bir kenara bırakmanın tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

