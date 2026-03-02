onedio
ABD'nin İttifakı Olan Ülkelerde Korkulu Günler Sürüyor: İftar Topunu Füze Sandılar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.03.2026 - 23:49

İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik saldırılarına misilleme olarak hedef aldığı Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) tedirginlik devam ediyor.

Dubai’de iftar vakti duyulan patlama sesi, restorandaki müşteriler arasında paniğe yol açtı; birçok kişi saldırı olduğunu düşünerek masalarını terk etti. Çalışanlar, sesin iftar için patlatılan toptan kaynaklandığını açıklayarak durumu yatıştırdı.

Müşterilerin paniği kameralara yansıdı.

ABD ve İsrail ile iyi ilişkileri olan ya da üs bulunduran ülkeler İran'ın hedefinde.

İran’ın Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) hedef almasının temel nedeni, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik büyük çaplı ortak saldırılarına misilleme yapmasıdır. İran, bu operasyon kapsamında balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla BAE topraklarına saldırılar düzenleyerek, ABD üslerini ve bölgedeki müttefiklerini hedef aldığını duyurdu ve böylece çatışmayı Körfez ülkelerine de yaydı.

