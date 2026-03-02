ABD'nin İttifakı Olan Ülkelerde Korkulu Günler Sürüyor: İftar Topunu Füze Sandılar
İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik saldırılarına misilleme olarak hedef aldığı Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) tedirginlik devam ediyor.
Dubai’de iftar vakti duyulan patlama sesi, restorandaki müşteriler arasında paniğe yol açtı; birçok kişi saldırı olduğunu düşünerek masalarını terk etti. Çalışanlar, sesin iftar için patlatılan toptan kaynaklandığını açıklayarak durumu yatıştırdı.
Müşterilerin paniği kameralara yansıdı.
ABD ve İsrail ile iyi ilişkileri olan ya da üs bulunduran ülkeler İran'ın hedefinde.
