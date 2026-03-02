ABD'nin İttifakı Olan Ülkelerde Korkulu Günler Sürüyor: İftar Topunu Füze Sandılar

İran’ın Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) hedef almasının temel nedeni, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik büyük çaplı ortak saldırılarına misilleme yapmasıdır. İran, bu operasyon kapsamında balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla BAE topraklarına saldırılar düzenleyerek, ABD üslerini ve bölgedeki müttefiklerini hedef aldığını duyurdu ve böylece çatışmayı Körfez ülkelerine de yaydı.