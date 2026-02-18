Sevgili Koç, bugün duygusal anlamda biraz yavaşlamakta fayda var. Sabırsızlık, sana biraz sıkıntı yaratabilir. Karşındaki kişinin ritmine ayak uydurmayı dene, bu sayede iletişimin daha da güçleneceğini ve yumuşayacağını fark edeceksin.

Özellikle de bekarsan, bugün biraz daha dikkatli ol! Bir bakış bile kalbinin hızlı atmasına neden olabilir. Ancak tanımadığın birine hızlıca aşık olmak, seni beklenmedik bir hayal kırıklığına sürükleyebilir. Aşkı kucaklarken aceleci olma, her şeyin zamanı var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…