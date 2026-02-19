onedio
20 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

19.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Şubat Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Şubat Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Satürn ve Neptün bir araya geliyor ve bu durum enerji seviyelerini biraz dalgalanmaya neden olabilir. Sabahları kendini tüm enerjisiyle dolu ve canlı hissederken, akşam saatlerinde bir enerji düşüşü yaşayabilirsin. Bu yüzden, gününü bu enerji dalgalanmalarını göz önünde bulundurarak planlamak oldukça mantıklı olacaktır.

Belki sabah saatlerinde daha enerjik olduğun zamanlarda daha zorlu ve yoğun görevlerini halledebilirsin. Akşam saatlerinde ise biraz daha hafif ve rahatlatıcı aktivitelerle zaman geçirebilirsin. Enerji seviyelerini dengelemek için hafif bir meditasyon seansı ya da birkaç nefes egzersizi denemek de oldukça faydalı olabilir. Bu tür pratikler, zihnini sakinleştirebilir ve enerji seviyelerinizi dengeleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

