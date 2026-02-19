Sevgili Terazi, bugün Satürn ile Neptün arasında bir kavuşum yaşanıyor. Bu kavuşum, iş düzenini ve günlük çalışma sistemini yeniden yapılandırma enerjisi getiriyor. Belki de bir süredir dağınık bir şekilde ilerleyen işlerin artık toparlanması gerekiyor. Yeni bir görev tanımı ya da çalışma düzeni gündeme gelebilir. Verimsiz olanı bırakıp daha kalıcı ve düzenli bir sistem kurma zamanı geldi.

Bugün ayrıca detaylara da dikkat etmen gereken bir gün. Küçük bir ihmalin bile büyük sonuçları olabilir. Ancak disiplinli davranırsan, bu durum uzun vadede sana güven kazandırabilir. Aklını kullan, kendi düzenini kur!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise günlük hayatın sıradanlığından bir romantizm doğabilir. Belki de sürekli aynı ortamı paylaştığın biriyle aranda romantik bir enerji oluşabilir. Bugünün Satürn'lü enerjisi sana aşk hayatında yeni düzenlemeler yapma fırsatı sunabilir. Tam da bu yüzden her gün baktığın yerin, her gün karşılaştığın kişinin bambaşka yönlerine odaklanmayı denemelisin. Böylece aşkı bulabilir, standart düzenin içindeki heyecanı kucaklayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…