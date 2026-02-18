Sevgili Terazi, bugün kelimenin tam anlamı ile dengeyi sağlama görevi senin omuzlarında. İş hayatında, iki farklı tarafın arasında kalabilir ve bir nevi barış elçisi gibi rol alabilirsin. Ancak endişelenme, senin diplomatik tavrın ve yumuşak geçişlerin sayesinde her türlü kriz, büyümeden çözüme kavuşacak.

Tam da bu arada, ortaklaşa yürüttüğün işlerde yeni bir diyalog başlatılabilir. Bu konuşma, maddi konuları içerebilir ve adil bir paylaşımın nasıl olması gerektiği konusunda bir anlaşmaya varılabilir. Burada önemli olan nokta ise net ve anlaşılır olman ama aynı zamanda da nazik ve kibar bir dil kullanman.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise karşılıklı anlayışın ön planda olduğunu göreceksin. Belki de küçük bir jest, belki de minik bir sürpriz, büyük etki yaratabilir ve ilişkinin dinamiklerini güçlendirebilir. Unutma, bazen minik bir adım, büyük bir değişimin başlangıcı olabilir. Şimdiden söyleyelim, bu tatlı jestler seni nikah masasına götürebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…