Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Satürn, dinamik ve enerjik Koç burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş ise özellikle iş ilişkileri konusunda tüm kartların yeniden karılmasına neden oluyor. İşte bu yüzden bugün, kariyer hayatında ortaklık, anlaşma ve sözleşmelerin üzerine daha fazla düşünmen gerekebilir. Bu durum, kiminle yola devam edeceğinin netleşmesine yardımcı olacak.

Sorumluklarının arttığı iş birliklerinde belki biraz zorlanabilirsin ama unutma ki bu durum, seni daha profesyonel ve daha güçlü bir pozisyona taşıyacak. Bugün yapılan bir anlaşmanın, uzun ömürlü ve kararlı bir ilişkiye dönüşme potansiyeli oldukça yüksek. Tam da bu noktada her şeyi değişticek ve güçlü iş ilişkileri kurarak çokça para kazanacak potansiyele sahipsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, “ya tamam ya devam” enerjisi hakim. İlişkilerinde belirsizliklere yer yok. Ya ilişkin daha da sağlamlaşacak ve bir sonraki seviyeye geçeceksin ya da sessizce bitişe doğru yol alacaksın. Ancak bu durumun seni korkutmasına gerek yok. Netlik, belirsizlikten her zaman daha iyidir ve sana da iyi gelecektir. Bugün, duygusal hayatında suların durulması ile aşkın en güzel hali seni sarabilir... Lakin 'tamam' dediğin noktada ayrılığa ve güçlü vedalara da hazır ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…