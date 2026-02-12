Sevgili Terazi, bugün gökyüzü senin için oldukça hareketli ve enerjik bir atmosfer sunuyor. Satürn, Koç burcuna adım atıyor ve bu da özellikle iş hayatında bazı önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Bu değişiklikler, iş ilişkilerindeki tüm dengeleri yeniden şekillendiriyor ve belki de tüm kartları yeniden karıştırıyor. İşte bu yüzden bugün, kariyerindeki ortaklık, anlaşma ve sözleşmeler konusunda biraz daha fazla düşünme ve analiz yapma zamanı olabilir. Bu durum, kiminle yola devam edeceğinin netleşmesine yardımcı olacak ve belki de bazı önemli kararların alınmasına zemin hazırlayacak.

İş birliklerinde sorumlulukların arttığı bu dönemde belki biraz zorlanabilirsin, ama unutma ki bu durum, seni daha profesyonel ve daha güçlü bir pozisyona taşıyacak. Bugün yapılan bir anlaşmanın, uzun ömürlü ve kararlı bir iş ilişkisine dönüşme potansiyeli oldukça yüksek. Tam da bu noktada her şeyi değiştirecek ve güçlü iş ilişkileri kurarak çokça para kazanacak potansiyele sahipsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…