Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde Merkür ile KAD'ın birleştiği muhteşem bir gün. Bu kavuşum, hayatına taze bir bakış açısı getiriyor. Kariyerinle ilgili bir dönüm noktası, belki de daha önce hiç aklına gelmeyen bir eğitim fırsatı ya da tamamen yeni bir vizyon, karşına çıkabilir şimdi. Tabii bu da seni alışık olduğun düzenin dışına, belki de daha önce hiç adım atmadığın bir dünyaya davet edebilir. Böylece gelecek planların ve kariyer rotan değişebilir.

Öte yandan, iş hayatında da bugün, fikirlerin ve düşüncelerin paylaşıldığı toplantılar ve görüşmelerin önemi daha da belirginleşiyor. Bir meslektaşının belki de basit bir cümlesi, seni beklenmedik bir kapıya, belki de hayatının en büyük fırsatına yönlendirebilir. Bugün, 'öğrenmek' kelimesi, 'kazanmak' kelimesiyle eş değer hale geliyor. Merakını bastırma, bilinmeyene olan ilgini serbest bırak ve kazan. Bilgiye olan açlığını tatmin et ve hayatını zenginleştir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…