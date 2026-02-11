Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde gerçekleşen Merkür ile KAD kavuşumu, hayatına yeni bir perspektif kazandırıyor. Kariyerinle ilgili yeni bir yönelim, belki de hiç düşünmediğin bir eğitim fırsatı ya da tamamen farklı bir vizyon, hayatının merkezine oturuyor. Şimdi alacağın bir haber, seni alışık olduğun düzenin dışına, belki de hiç bilmediğin bir dünyaya çağırıyor. Sıkı dur, çünkü bu çağrı; hayatının uzun vadeli rotasını etkileyebilir.

Öte yandan iş ortamında da bugün, fikir alışverişlerinin önemi katlanarak artıyor. Bir meslektaşının basit bir cümlesi, seni bambaşka bir kapıya, belki de hayatının fırsatına götürebilir. Bugün için 'öğrenmek' kelimesi, 'kazanmak' kelimesiyle eş anlamlı hale geliyor. Merakını bastırma, bilinmeyene karşı olan ilgini serbest bırak ve kazan.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, alışılmışın dışındaki durumlar ve kişiler, normalden daha çekici hale gelebilir. Belki uzak bir yerden gelecek bir bağlantı, belki beklenmedik bir tanışma ya da zihinsel uyum sağladığın biri, kalbinde derin bir iz bırakabilir. Aşk, bugün sana yeni bir bakış açısı sunuyor... Hayatına ansızın girecek bir yabancı ile kalbinin sınırlarını aşmaya ve sevgiyle kucaklaşmaya hazır ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…