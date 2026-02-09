Sevgili Terazi, bugün Venüs'ün Balık burcuna geçişiyle beraber, günlük yaşantında ve iş hayatında tüm taşlar yerli yerine oturacak. İşyerindeki yoğun tempo ve stresli ortam bile senin o huzur veren enerjin ve çözüm odaklı yaklaşımın sayesinde düzene girecek. Bu süreçte sadece kendi düzenini güçlendirmekle kalmayacak, iş arkadaşlarının dertlerine bile çare bulacaksın. Hizmet verdiğin her alanda sevgini ve sanatsal ruhunu ortaya koyarak monotonlukla dolu bir günü bile üretken ve enerjik bir güne çevireceksin!

Tam da bu yüzden, iş hayatında stratejini 'şifa ve düzen' üzerine kurmalısın. Çalışma ortamında huzuru sağlamak adına sergileyeceğin naif duruş, en zorlu yöneticilerin bile kalbini yumuşatmanı sağlayacaktır. Ama bu süreçte, detaylara boğulmak yerine işlerini bile bir ritim ve ahenk içinde, yorulmadan bitirebilirsin.

Peki ya aşk? Küçük ve samimi rutinler planlayabilirsin bugün! Partnerinle birlikte sağlıklı yemekler hazırlamak, birlikte yeni bir hobi edinmek veya birlikte eğlenceli etkinliklerine katılmak; ilişkini daha da güçlendirebilir. İşte bu sayede onunla kaliteli vakit geçirebilir, küçük rutinlerin içindeki büyük aşkı fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…