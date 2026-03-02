Sevgili Terazi, bugün senin günün! Ggün boyunca, her zamankinden daha fazla ilgi çekmek ve şımartılmak en büyük arzun olacak. Kendini tam anlamıyla bir ilgi odağı olarak hissetmek, tüm dikkatleri üzerine toplamak ve etrafındakilerin seni arzulaması, içinde tarifsiz bir tatmin duygusu yaratacak.

Bu durumda, partnerin ya da belki de henüz flört aşamasında olduğun kişiye bugün fazlasıyla iş düşecek. Sana karşı yapılacak en küçük bir jest bile, kalbini hızla çarptıracak. Belki bir çiçek, belki tatlı bir not, belki de hoş bir jest... Ya da belki de sadece romantik bir iltifat. Tüm bunlar, kalbini çalmak için yeterli olacak.

Bugün kendini tamamen ona bırakmaya hazır hissedeceksin. Bu özel günün sonunda, aşka beklenmedik bir şekilde 'Evet' deme ihtimalin bile var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…