Sevgili Terazi, aşkta hareketlilik ve yenilik mi arıyorsun? O zaman bugün tam sana göre! Partnerinle belki de daha önce hiç denemediğin, belki de hep hayalini kurduğun bir aktiviteye adım atmanın tam zamanı. İster birlikte yeni bir yer keşfetmek, ister hayalindeki bir projeyi hayata geçirmek, ister yapılacaklar listendeki bir maddeyi gerçekleştirmek... Bugün, birlikte yeni bir heyecana yelken açmak için mükemmel bir gün!

Tabii eğer bekarsan ve aşk hayatında yeni bir sayfa açmak istiyorsan, bunun da bir yolu var bugün! Katılmayı düşündüğün bir kurs veya sosyal bir aktivite, sana aşkı getirebilir. Ortak ilgi alanlarına ve hedeflere sahip olduğun bir kişiyle tanışabilirsin. Belki de bu kişiyle tanışmak, hayatının aşkı olabilir. Hatta bu kişiyle gelecek planları yapmaya bile başlayabilirsin. Kim bilir, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanıdır... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…