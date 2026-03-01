FIFA'dan Barış Ödülü Alan Trump, O Günden Sonra 5 Ülkeye Operasyon Düzenledi

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’daki Kennedy Center’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası kura çekimi öncesinde, alanında bir ilke imza atan “FIFA Barış Ödülü”ne layık görülmüştü.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, sahnede Trump’a ödülünü takdim ederken, ABD Başkanı’nın görevde geçen yaklaşık bir yıl boyunca, dünyanın farklı bölgelerindeki bazı çatışmaların sona erdirilmesinde kritik rol oynadığını belirtmişti.

Infantino, ödülün FIFA tarihinde ilk kez verildiğini ve Trump’ın dünya barışına katkılarından dolayı kendisine takdim edildiğini dile getirmişti.

O günden sonra ise Trump birçok ülkenin iç işleyişine operasyonlarla müdahil oldu ya da hava harekatı başlattı.

O günün ardından Trump'ın operasyon emri verdiği ülkeler şu şekilde oldu: