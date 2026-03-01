onedio
FIFA'dan Barış Ödülü Alan Trump, O Günden Sonra 5 Ülkeye Operasyon Düzenledi

Hakan Karakoca
01.03.2026 - 18:58

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’daki Kennedy Center’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası kura çekimi öncesinde, alanında bir ilke imza atan “FIFA Barış Ödülü”ne layık görülmüştü.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, sahnede Trump’a ödülünü takdim ederken, ABD Başkanı’nın görevde geçen yaklaşık bir yıl boyunca, dünyanın farklı bölgelerindeki bazı çatışmaların sona erdirilmesinde kritik rol oynadığını belirtmişti.

Infantino, ödülün FIFA tarihinde ilk kez verildiğini ve Trump’ın dünya barışına katkılarından dolayı kendisine takdim edildiğini dile getirmişti.

O günden sonra ise Trump birçok ülkenin iç işleyişine operasyonlarla müdahil oldu ya da hava harekatı başlattı. 

O günün ardından Trump'ın operasyon emri verdiği ülkeler şu şekilde oldu:

5 Aralık 2025: Barış ödülünü aldı.

25 Aralık 2025: Boko Haram örgütünü vurdu ancak Nijerya hükümetini tehdit ederek "el koyma" tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Aralık 2025’te Nijerya’daki Boko Haram ve ISWAP hedeflerine yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. Trump, Nijerya hükümetinin bu grupları kontrol edemediğini belirterek, Amerikan çıkarlarını ve bölgedeki Hristiyan nüfusu korumak amacıyla müdahale emri verdi.

Operasyon kapsamında ABD özel kuvvetleri (Navy SEALs), Borno eyaletindeki stratejik kamplara baskınlar düzenledi. Çok sayıda örgüt liderinin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Trump, Nijerya hükümetini “yozlaşmış ve beceriksiz” olarak nitelendirerek, terörle mücadelede tam iş birliği sağlanmaması durumunda petrol bölgelerine doğrudan el koyma tehdidinde bulundu.

3 Ocak 2026: Venezuela'ya operasyon düzenlendi, Başkan Madruo kaçırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak 2026’da Venezuela’ya yönelik kapsamlı bir askeri operasyon başlattı. Caracas’ta sabaha karşı düzenlenen hava ve yer saldırılarının ardından ABD güçleri, Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores’i yakalayarak ülke dışına çıkardı; Trump yönetimi Maduro’yu “narco-terörizm” ve diğer ciddi suçlamalarla yargılamak üzere New York’a götürdü. Operasyon, başkent genelinde patlamalar ve düşük uçuş yapan saldırı uçaklarının rapor edilmesine yol açtı; Trump, bu müdahalenin ardından Venezuela’yı geçici olarak yöneteceklerini ve güvenli bir siyasi geçiş süreci sağlanana kadar kontrolün ellerinde kalacağını açıkladı. Uluslararası toplumdan tepkiler gelirken, Venezuela yönetimi saldırıyı kınadı ve ABD’yi uluslararası hukuka aykırı hareket etmekle suçladı.

10 Ocak 2026: Suriye'de 35 farklı hedefe havadan ve karadan saldırı düzenlendi.

ABD, Aralık ayında Suriye’de iki asker ve bir Amerikalı sivil tercümanın hayatını kaybettiği pusu saldırısının ardından, IŞİD hedeflerine yönelik yeni bir misilleme operasyonu başlattı.

ABD Merkez Komutanlığı’nın açıklamasına göre, ortak güçlerle gerçekleştirilen geniş kapsamlı hava saldırılarda IŞİD’e ait birçok hedefi vurdu.

Bu saldırılar, Başkan Donald Trump’ın Palmira’daki IŞİD saldırısında hayatını kaybeden Çavuş Edgar Brian Torres-Tovar, Çavuş William Nathaniel Howard ve sivil tercüman Ayad Mansoor Sakat’a yanıt olarak yürüttüğü geniş çaplı operasyonun bir parçası oldu. IŞİD militanlarına yönelik bu operasyonda sivil kayıplara yönelik bir bilgilendirme ABD tarafından yapılmadı.

2 Şubat 2026: Somali'ye hava saldırısı düzenlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Somali’ye yönelik hava saldırısı emri verdi. ABD ordusu, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarına karşı koordineli saldırılar düzenledi; bu, Trump’ın ikinci döneminde Afrika’ya yönelik ilk operasyon oldu.

Savunma Bakanı Pete Hegseth, saldırıların ABD Afrika Komutanlığı tarafından Trump’ın yönlendirmesi ve Somali hükümetiyle koordineli şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı. Pentagon’un ilk değerlendirmelerine göre “birden fazla” militan etkisiz hale getirildi ve saldırılarda sivil kaybı yaşanmadı.

Trump bu saldırının ardından bir kez daha 'işgal' tehdidinde bulundu. Trump, Somali'yi 'dünyanın en tehlikeli ve umutsuz yeri' olarak tanımlayarak, Mogadişu hükümetine 'Ya bu militanları temizlersiniz ya da biz Mogadişu'ya bizzat gireriz' şeklinde açık bir ültimatom verdi.

28 Şubat 2026: İran'a İsrail'le ortak operasyon yapıldı.

İsrail ve ABD ortaklığı İran'a geniş çaplı bir operasyon başlattı. Hamaney ve üst düzey birçok ismin hayatını kaybettiği operasyonlarda Trump, İran halkına ayaklanma çağrısı yaptı.

Dünyanın çeşitli yerlerine de tehditler savurdu.

Dünyanın çeşitli yerlerine de tehditler savurdu.

Grönland'ı ilhak etmeyi ciddi şekilde dillendiren Trump, Kanada'ya da 'eyalet' olma çağrısı yapmıştı. Birçok ülkeye seyahat yasağı da getiren Trump, İran halkını da 'istedikleri olmazsa' daha büyük bir güçle karşılaşacakları şeklinde tehdit etti.

Ödülden yalnızca 3 ay sonra bir takım Dünya Kupası'ndan çekiliyor.

Ödülden yalnızca 3 ay sonra bir takım Dünya Kupası'ndan çekiliyor.

İran'a yapılan operasyonun ardından İran, Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmak istemediğini deklare etti. Üç grup maçını da ABD'de oynayacak olan İran'ın çekilmesi turnuva ve Infantino ile ilgili yeni bir gündemi beraberinde getirecek.

