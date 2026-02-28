onedio
İran, ABD'de Düzenlenecek Olan Dünya Kupası'na Katılmamayı Düşünüyor

İran, ABD'de Düzenlenecek Olan Dünya Kupası'na Katılmamayı Düşünüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.03.2026 - 00:08

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Tac, Tahran’da (İran kamu televizyonu) dün geceden beri süren İsrail ve ABD ile çatışmalarla ilgili federasyonun resmi görüşünü açıkladı. İran, Los Angeles'taki ilk maça günler kala katılmamayı masaya getirdi.

Tüm grup maçlarını ABD'de oynayacaklar.

Tüm grup maçlarını ABD'de oynayacaklar.

2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanan İran, tüm grup maçlarını ABD’de oynayacak: 15 Haziran’da Los Angeles’ta Yeni Zelanda, 21 Haziran’da aynı şehirde Belçika ve 26 Haziran’da Seattle’da Mısır karşısında.

Ligler askıya alındı, dünya kupası zora girdi.

Ligler askıya alındı, dünya kupası zora girdi.

İran Cumhurbaşkanı, turnuvaya katılımla ilgili olarak, “Bugünkü olaylar ve ABD’nin saldırısı nedeniyle Dünya Kupası’na katılmayı umut etmemiz zor görünüyor, karar spor yetkililerinin” dedi.

İran Futbol Federasyonu Başkanı ise liglerin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını açıkladı.

